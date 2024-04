Mortes por hepatites virais chegam a 1,3 milhão por ano, segundo relatório da OMS

Esse número representa a segunda principal causa infecciosa de morte no mundo, ficando atrás apenas da tuberculose

Os dados atualizados sobre os diagnósticos das hepatites virais foram divulgados nesta terça-feira (9) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a Cúpula Mundial sobre Hepatite, em Lisboa, Portugal. Segundo o novo Relatório Global sobre Hepatite 2024, as hepatites virais são responsáveis pela morte de aproximadamente 1,3 milhão de pessoas por ano, o que equivale a 3,5 mil mortes por dia. Esse número representa a segunda principal causa infecciosa de morte no mundo, ficando atrás apenas da tuberculose. O relatório aponta que houve um aumento de 18,2% no número de óbitos relacionados às hepatites virais entre 2019 e 2022.

A OMS destaca a importância de ações rápidas para reverter essa tendência e alcançar a meta de eliminação da doença até 2030. Segundo os novos dados, a hepatite B é responsável por 83% das mortes, enquanto a hepatite C representa 17%. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com formas crônicas das infecções. Homens correspondem a 58% dos casos, com maior incidência entre pessoas de 30 a 54 anos e crianças e adolescentes. A vacinação é apontada como uma medida eficaz na prevenção, contribuindo para a redução da incidência. No Brasil, a imunização contra a hepatite B faz parte do calendário infantil do Programa Nacional de Imunizações, com um esquema de quatro doses.

