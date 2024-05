Mudanças bruscas de temperatura: médico explica como se proteger e manter saúde em dia

Rodrigo Athanazio, pneumologista e diretor médico da Melvi Saúde, explica que resfriados, gripes e pneumonias podem se tornar mais frequentes nessa época do ano; veja dicas de cuidados abaixo

Com as mudanças climáticas, estamos passando por variações bruscas de temperatura em diversas partes do país, o que pode prejudicar diretamente nossa saúde, uma vez que favorecem o aparecimento de infecções respiratórias. Rodrigo Athanazio, pneumologista e diretor médico da Melvi Saúde, explica que resfriados, gripes e pneumonias podem se tornar mais frequentes nessa época do ano. “Com as temperaturas mais baixas e chuvas, as pessoas tendem a manter o ambiente fechado e ficam aglomeradas. Isso aumenta a circulação dos vírus. Inclusive, temos observado um surto de norovírus em Salvador, que é facilmente transmitido, resistente e tem uma alta capacidade infecciosa.”

Ele esclarece que a transmissão deste vírus, assim como muitos outros, está relacionado a surtos sazonais, que tendem a aumentar no outono e inverno. No entanto, engana-se quem pensa que a propagação de doenças ocorre somente em dias frios. “Acabamos de passar por uma forte onda de calor e a falta da chuva também favorece alguns vírus que pioram as doenças pulmonares”, comenta Rodrigo. “Essas mudanças climáticas derrubam nossa imunidade, o que nos deixa mais propícios a ficar doentes.”

Veja abaixo algumas dicas de cuidado que o médico separou:

1. Se mantenha hidratado

Seja no calor ou no inverno, a ingestão de água é fundamental para manter o bom funcionamento do organismo. Um corpo hidratado é menos suscetível a doenças.

2. Deixe o ambiente ventilado

Portas internas e janelas devem estar abertas sempre que possível, para circular o ar. “Se não for possível abrir tudo, deixe pelo menos frestas abertas em cada ambiente, para renovar esse ar”, diz o Athanazio.

3. Use roupas adequadas para cada temperatura

Em dias mais gelados é importante manter o corpo aquecido, enquanto em dias quentes precisamos nos manter frescos. Segundo Rodrigo, essa é uma forma de evitarmos adoecer, visto que estamos proporcionando um equilíbrio para o organismo.

4. Tenha uma dieta rica em vitaminas e nutrientes

“Uma alimentação saudável é fundamental para mantermos a nossa imunidade intacta. Junte isso com um descanso adequado e exercícios físicos e terá ótimos aliados no cuidado da sua saúde”, conclui o médico.

5. Os cuidados com a higiene permanecem

Por fim, Rodrigo comenta que os cuidados básicos de higiene que reforçamos na época da pandemia de Covid-19 permanecem. Lave as mãos corretamente, faça o isolamento dos doentes e higienize o ambiente. Se você estiver em um local com suspeita de surto, essa atenção deve ser redobrada. Além disso, dê preferência por água mineral e faça a limpeza correta dos alimentos, com água e hipoclorito de sódio.