NFL: saiba quais são as lesões mais comuns no Futebol Americano

Reprodução/Brazil Health Neste esporte intenso, as lesões são comuns



O traumatologista Dr. Moisés Cohen, um dos responsáveis pela equipe médica que atenderá ao evento NFL nesta sexta-feira (6), em São Paulo, comenta o início do campeonato e a empolgação de receber um jogo oficial da NFL aqui no Brasil. No vídeo abaixo, o médico também aborda as lesões mais comuns neste esporte intenso e ressalta que nossos médicos já estão preparados para cuidar dos atletas, caso alguma lesão aconteça.

