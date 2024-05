Número de mortos por dengue no Brasil ultrapassa total dos últimos dois anos somados

Com 2.246 óbitos confirmados e mais 2.432 em investigação, o país enfrenta uma situação alarmante em relação à doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti

jcomp/Freepik Aedes aegypti, dengue, chikungunya



O Brasil atingiu um marco preocupante nesta segunda-feira (6), ultrapassando o número de mortes por dengue dos últimos dois anos somados. Com 2.246 óbitos confirmados e mais 2.432 em investigação, o país enfrenta uma situação alarmante em relação à doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que, somente nos primeiros cinco meses do ano, foram registradas 163 mortes em janeiro, 227 em fevereiro, 601 em março e 1.082 em abril. Esses números representam um aumento significativo em comparação com os anos anteriores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das mortes, o Brasil também enfrenta um alto número de casos prováveis da doença, totalizando 4,453 milhões de registros. A incidência de casos por 100 mil habitantes é de 2,193,1, evidenciando a gravidade da situação em diversas regiões do país. Os estados mais afetados pela dengue em 2024 são: São Paulo, com 585 óbitos, seguido por Minas Gerais (360), Distrito Federal (309), Paraná (263) e Goiás (156). Juntos, esses estados acumulam 75% do total de mortes registradas, demonstrando a necessidade de medidas urgentes para conter a propagação da doença.

*Reportagem produzida com auxílio de IA