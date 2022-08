Número de queixas contra planos de saúde cresce 7,2% em um mês, aponta ANS

Em julho, foram contabilizadas 19.222 reclamações, que é o terceiro maior número da série histórica de 2022

Agência Brasil Número de queixas contra planos de saúde cresce 7,2% de junho para julho



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) registrou aumento, em julho, de 7,2% no número de queixas contra planos de saúde em comparação com junho. No último mês, foram contabilizadas 19.222 reclamações, que é o terceiro maior número da série histórica, atrás apenas de março (19.803) e maio (19.526) de 2022. Os dados atualizados foram divulgados nesta terça-feira, 23. Do total de queixas em julho, 262 foram relacionadas a casos de Covid-19, o que significa uma queda de 36,5% em comparação a junho. O relatório da agência de saúde aponta que 49% dessas reclamações são referentes as dificuldades na realização de exames e tratamento para doença. Além disso, a ANS destacou que 90% das queixas registradas foram resolvidas.