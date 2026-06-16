O cérebro na era do excesso digital: estamos mudando a forma de pensar?

Vídeos curtos, excesso de telas e hiperconexão estão transformando a maneira como prestamos atenção, aprendemos e processamos informações. Mas isso significa um cérebro pior ou apenas diferente?

Nunca tivemos acesso a tanta informação ao mesmo tempo. Em poucos minutos, uma pessoa consegue assistir vídeos curtos, responder mensagens, ouvir podcasts, acompanhar notícias, alternar entre aplicativos e consumir dezenas de conteúdos diferentes quase sem interrupção. O problema é que o cérebro humano talvez ainda esteja tentando entender como lidar com esse novo ambiente.

Nos últimos anos, cresceu a preocupação entre pesquisadores das áreas de cognição, neurologia e educação sobre os efeitos da hiperconexão na atenção, na memória, na capacidade de concentração e no aprendizado, especialmente entre crianças e adolescentes.

A sensação de que está cada vez mais difícil manter foco em uma única tarefa não parece ser apenas impressão. O modelo atual de consumo digital é baseado em estímulos rápidos, recompensas imediatas e troca constante de informação. Redes sociais, vídeos curtos e a chamada “rolagem infinita” mantêm o cérebro em estado contínuo de alerta e novidade.

Isso pode enfraquecer justamente uma habilidade fundamental para processos mais complexos de aprendizado: a atenção profunda.

A atenção profunda é a capacidade de permanecer concentrado em uma tarefa por tempo prolongado, refletir, elaborar raciocínios mais complexos e consolidar memórias de forma consistente. É o tipo de

atenção necessário para leitura longa, estudo, resolução de problemas e pensamento crítico.

Quando o cérebro se acostuma apenas a estímulos rápidos e fragmentados, existe uma tendência de aumento da inquietação cognitiva. Muitas pessoas passam a sentir desconforto diante de atividades que exigem silêncio mental, concentração contínua ou ausência de estímulos imediatos.

Estamos ficando menos inteligentes?

Essa discussão ganhou ainda mais força com os debates sobre o chamado “Efeito Flynn reverso”. Durante décadas, estudos mostraram aumento progressivo das médias de QI em diversos países – fenômeno

conhecido como Efeito Flynn. Mas pesquisas mais recentes omeçaram a identificar queda em determinados tipos de desempenho cognitivo em algumas populações jovens.

Isso levou muita gente a concluir rapidamente que as novas gerações estariam “menos inteligentes”. Mas a questão talvez seja bem mais complexa.

Os testes clássicos de inteligência foram desenvolvidos em um contexto completamente diferente do atual.

Eles valorizam fortemente concentração contínua, raciocínio linear, memorização e foco sustentado.

Hoje, no entanto, parte das novas gerações cresceu em um ambiente digital altamente dinâmico, multitarefa e hiperestimulado. Talvez o cérebro não esteja necessariamente piorando. Talvez esteja desenvolvendo habilidades diferentes.

Muitos jovens apresentam maior velocidade de resposta, capacidade ampliada de alternar entre tarefas simultâneas, familiaridade tecnológica precoce e adaptação rápida a múltiplos estímulos.

Por outro lado, podem enfrentar mais dificuldade em manter atenção prolongada, tolerar monotonia, aprofundar leituras longas ou sustentar processos reflexivos mais lentos. Ou seja, o cérebro parece estar se reorganizando em resposta ao ambiente em que vive.

A tecnologia chegou rápido demais

Outro ponto importante é que a transformação digital aconteceu em velocidade muito maior do que a capacidade de adaptação da sociedade.

Em poucas décadas, crianças passaram a crescer cercadas por telas desde os primeiros anos de vida. Enquanto isso, famílias, escolas e sistemas educacionais ainda tentam entender quais limites, estratégias e modelos funcionam melhor nessa nova realidade.

A tecnologia, por si só, não é o problema. Ela trouxe avanços extraordinários em comunicação, acesso à informação e aprendizado.

A questão central talvez seja a forma como estamos utilizando esses estímulos digitais.

O desafio não é eliminar a tecnologia da vida moderna, algo praticamente impossível, mas aprender a criar uma relação mais equilibrada com ela. Isso inclui preservar momentos sem excesso de estímulos, incentivar leitura, atividade física, interação social presencial e espaços de concentração mais profunda.

Porque, em um mundo onde tudo disputa nossa atenção o tempo inteiro, talvez a capacidade de focar esteja se tornando uma das habilidades mais valiosas do século XXI.

Dr. Renato Anghinah – CRM 67144 | RQE 22960 / 49254

Especialista em Neurologia

Doutor em Neurologia pela USP

Head de Neurologia da Brazil Health