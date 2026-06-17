O corpo humano tem limite? O futebol moderno começa a descobrir a resposta

Jogadores disputam cada vez mais partidas, viajam mais, descansam menos e convivem com um número crescente de lesões. A medicina esportiva já discute se o calendário atual ultrapassou a capacidade de recuperação do organismo

O futebol sempre foi um esporte exigente. Mas nunca exigiu tanto quanto agora. Nas últimas décadas, o número de competições aumentou, os deslocamentos internacionais se multiplicaram e a intensidade física das partidas atingiu níveis inéditos. O resultado é uma pergunta que começa a preocupar médicos, preparadores físicos e dirigentes em todo o mundo: quantos jogos o corpo humano realmente aguenta?

A questão ganhou força diante do aumento das reclamações de atletas e do crescimento de lesões musculares, pubalgias, problemas tendíneos e quadros de fadiga persistente. Embora o futebol moderno conte com tecnologias avançadas de monitoramento e recuperação, existe um limite biológico que nenhuma inovação consegue eliminar completamente.

Hoje, o desafio não é apenas jogar mais. É conseguir se recuperar adequadamente entre uma partida e outra.



O calendário ficou maior e o tempo de recuperação menor

Nas principais ligas do mundo, não é raro que atletas disputem entre 60 e 70 partidas por temporada. Alguns chegam a números ainda maiores quando somam campeonatos nacionais, torneios continentais, compromissos pelas seleções e competições internacionais.

Além dos jogos, existem treinamentos, viagens intercontinentais, mudanças frequentes de fuso horário, atividades promocionais e compromissos institucionais. Tudo isso ocupa um espaço que antes era dedicado à recuperação física.

Estudos publicados pelo sindicato internacional dos jogadores, a FIFPRO, têm alertado para o aumento da sobrecarga competitiva. Em alguns casos, atletas de elite acumulam menos de cinco dias de intervalo entre partidas durante períodos prolongados da temporada.

Do ponto de vista fisiológico, esse cenário é preocupante. O organismo precisa de tempo para reparar microlesões musculares, restaurar reservas energéticas, regular processos inflamatórios e recuperar estruturas articulares submetidas a impactos repetitivos.

Quando esse ciclo é interrompido continuamente, o risco de lesão aumenta.

Por que pubalgia e lesões musculares estão se tornando mais frequentes

A pubalgia é um dos exemplos mais claros dessa sobrecarga acumulada. Trata-se de uma condição dolorosa que afeta a região da virilha, do púbis e da musculatura abdominal inferior, frequentemente relacionada a movimentos repetitivos de aceleração, desaceleração, mudança de direção e chutes.

No futebol moderno, esses movimentos acontecem centenas de vezes durante uma temporada.



As lesões musculares também se tornaram uma preocupação crescente. Dados da UEFA mostram que elas continuam entre os principais motivos de afastamento de atletas profissionais. E não se trata apenas da quantidade de jogos. A intensidade também mudou.



Hoje os jogadores percorrem distâncias semelhantes às de décadas atrás, mas realizam muito mais sprints, acelerações bruscas e ações de alta potência. Em outras palavras, o futebol ficou mais rápido, mais explosivo e mais exigente para músculos, tendões e articulações.



Outro problema que vem recebendo atenção crescente é a fadiga crônica associada à sobrecarga competitiva. Nem sempre ela aparece como uma lesão específica. Muitas vezes surge na forma de queda de rendimento, dificuldade de recuperação, alterações do sono, perda de motivação e aumento da suscetibilidade a problemas físicos.



Por que alguns atletas estão chegando ao limite mais cedo



Durante muito tempo acreditou-se que a evolução da medicina esportiva prolongaria indefinidamente a carreira dos jogadores. Em parte, isso realmente aconteceu. Hoje vemos atletas atuando em alto nível após os 35 anos, algo menos comum em gerações anteriores.



Por outro lado, também observamos um fenômeno aparentemente contraditório: jogadores extremamente jovens apresentando desgaste físico importante ainda no início da carreira profissional.



Uma das explicações está na especialização precoce. Muitos atletas iniciam programas intensivos de treinamento ainda na infância, participam de competições durante praticamente todo o ano e chegam ao futebol profissional já com um histórico elevado de carga acumulada.



Além disso, o corpo não responde apenas ao volume de atividade física. Sono inadequado, estresse psicológico, viagens frequentes e recuperação insuficiente também contribuem para o desgaste.



A medicina esportiva atual já não discute apenas como tratar lesões. O foco está cada vez mais em prevenir a sobrecarga antes que ela se transforme em um problema.



A resposta para a pergunta que dá título a este artigo ainda não é definitiva. Não existe um número exato de jogos que o corpo humano consegue suportar. O que a ciência já sabe é que recuperação insuficiente, intensidade excessiva e calendário congestionado aumentam significativamente o risco de lesões e comprometem a longevidade esportiva.

Talvez o maior desafio do futebol moderno não seja descobrir como fazer os atletas jogarem mais. Talvez seja entender até onde é possível exigir do corpo sem ultrapassar seus limites biológicos.



Dr. Bruno Butturi Varone – CRM: 175419 | RQE: 87292

Cirurgia do Joelho e Medicina do Esporte