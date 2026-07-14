O mesmo colesterol, riscos diferentes: como a cardiologia entrou na era da prevenção personalizada

Para a cardiologista Dra. Ana Paula Garcia, a prevenção cardiovascular está entrando em uma nova era, em que genética, exames avançados e uma abordagem cada vez mais personalizada ajudam a identificar riscos individuais e a oferecer cuidados mais precisos antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas

Durante muito tempo, a prevenção das doenças cardiovasculares seguiu uma lógica relativamente simples. A partir de fatores de risco como idade, colesterol, pressão alta, diabetes e tabagismo, eram feitas recomendações amplas para grandes grupos de pessoas. Essa estratégia salvou milhões de vidas e continua sendo extremamente importante. Mas a cardiologia está passando por uma transformação profunda.

Hoje sabemos que duas pessoas da mesma idade, com níveis semelhantes de colesterol ou pressão arterial, podem ter riscos completamente diferentes de sofrer um infarto ou um acidente vascular cerebral. Isso acontece porque cada indivíduo carrega uma combinação única de fatores genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais que influencia sua saúde cardiovascular.

Estamos caminhando para uma medicina cada vez mais personalizada, em que a pergunta deixa de ser “qual é o risco médio dessa população?” e passa a ser “qual é o risco desta pessoa específica?”.

Cada coração tem uma história diferente

A prevenção cardiovascular moderna busca entender o indivíduo de forma muito mais abrangente. Além dos fatores de risco tradicionais, hoje contamos com ferramentas que permitem enxergar sinais de perigo antes que a doença se manifeste.

Exames de imagem podem identificar o acúmulo precoce de placas nas artérias. A monitorização ambulatorial da pressão arterial, conhecida como MAPA, ajuda a detectar alterações que muitas vezes passam despercebidas no consultório. O Holter permite identificar arritmias silenciosas, enquanto os estudos do sono revelam problemas, como a apneia obstrutiva, uma condição associada ao aumento do risco de hipertensão, infarto e AVC.

Também dispomos de biomarcadores cada vez mais sofisticados, capazes de fornecer informações importantes sobre inflamação, lesão vascular e predisposição a determinadas doenças.

Em alguns casos, a genética pode acrescentar informações valiosas, especialmente quando há forte histórico familiar de doenças cardiovasculares precoces.

A medicina de precisão já começou

A grande revolução em curso é a capacidade de integrar todas essas informações. A combinação de dados clínicos, exames laboratoriais, testes de imagem e monitorização contínua permite construir um retrato muito mais fiel do risco cardiovascular de cada pessoa.

Isso significa que dois pacientes aparentemente semelhantes podem receber orientações completamente diferentes. Um deles pode precisar de um acompanhamento mais próximo, de medicações específicas ou de intervenções mais intensas no estilo de vida. O outro pode ter um risco muito menor e necessitar de estratégias menos agressivas.

Essa individualização evita tanto o subtratamento quanto o excesso de intervenções desnecessárias.

Mais do que tecnologia, um novo jeito de cuidar

Toda essa evolução só faz sentido quando é acompanhada de uma mudança na forma de cuidar das pessoas.

A prevenção cardiovascular moderna vai muito além da consulta tradicional, em que o paciente recebe orientações, volta para casa e retorna meses depois, muitas vezes com as mesmas dificuldades. Hoje entendemos que mudar hábitos de vida exige acompanhamento contínuo, vínculo e uma equipe multidisciplinar atuando de forma integrada.

Isso significa que o cuidado não acontece apenas durante a consulta médica. Ele continua ao longo da jornada do paciente, com retornos mais frequentes, realização de exames quando necessário, orientação nutricional, acompanhamento da equipe de enfermagem e ajustes no tratamento sempre que preciso. O objetivo é que o paciente se sinta acolhido, acompanhado e participe ativamente do próprio tratamento.

Mais do que solicitar exames ou identificar fatores de risco, a prevenção moderna exige um olhar integral sobre a pessoa. É preciso compreender sua rotina, seus hábitos, suas dificuldades e construir, junto com ela, estratégias que realmente possam ser incorporadas ao dia a dia.

A doença cardiovascular continua sendo a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Por isso, identificar precocemente quem apresenta maior risco é apenas parte do caminho. O verdadeiro desafio é transformar esse conhecimento em cuidado contínuo, fortalecendo o vínculo entre médico, equipe e paciente para promover mudanças duradouras e preservar a saúde do coração.

O futuro da cardiologia não está apenas em prever quem tem maior probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular, mas em acompanhar cada pessoa de forma próxima, individualizada e permanente. Afinal, cada coração tem uma história diferente e merece um cuidado igualmente único.

Dra. Ana Paula Andrade Garcia – CRM-SP 151.840

Cardiologia

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