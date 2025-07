OMS recomenda Lenacapavir como nova opção para prevenção do HIV

Medicação, que já recebeu aprovação da FDA, representa uma alternativa ao tratamento diário com comprimidos, o que pode facilitar a adesão dos pacientes ao tratamento

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a recomendação do lenacapavir injetável, que pode ser administrado a cada seis meses, como uma nova opção de profilaxia pré-exposição (PrEP) para a prevenção do HIV. Essa medicação, que já recebeu aprovação da FDA, representa uma alternativa ao tratamento diário com comprimidos, o que pode facilitar a adesão dos pacientes ao tratamento. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, enfatizou que, apesar da incerteza em torno do desenvolvimento de uma vacina contra o HIV, o lenacapavir se mostra uma solução eficaz. Estudos clínicos indicam que a droga pode prevenir quase todas as infecções pelo vírus, oferecendo uma nova esperança no combate à epidemia.

As novas diretrizes foram apresentadas durante a 13ª Conferência da Sociedade Internacional de Aids sobre Ciência do HIV, realizada em Kigali, Ruanda. É importante ressaltar que o lenacapavir não é uma vacina, mas sim um antiviral que atua bloqueando a replica. A OMS está empenhada em assegurar que essa inovação chegue rapidamente às comunidades que mais necessitam, ampliando as opções de prevenção disponíveis. Com a introdução do lenacapavir, espera-se que mais pessoas tenham acesso a métodos eficazes de proteção contra o HIV, contribuindo para a redução das taxas de infecção.

