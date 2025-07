Incêndio em casa de repouso nos EUA deixa ao menos nove mortos e dezenas de feridos

Bombeiros atenderam à ocorrência na residência para idosos, Gabriel House, em Fall River, cerca de 80 quilômetros ao sul de Boston, por volta das 21h50 (horário local) de domingo (13); causa está sob investigação

Reprodução/X/@MassDFS Gabriel House foi inaugurada em 1999 e tem 100 unidades



Um incêndio atingiu uma casa de repouso para idosos em Massachusetts, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (14), matando nove pessoas e encurralando os residentes, com alguns se debruçando nas janelas e gritando por socorro, informaram as autoridades. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. Bombeiros atenderam à ocorrência na residência Gabriel House, em Fall River, cerca de 80 quilômetros ao sul de Boston, por volta das 21h50 (horário local) do último domingo (13), e se depararam com fumaça densa e chamas na frente do prédio. A causa está sob investigação, disseram as autoridades. Lorraine Ferrara, uma das cerca de 70 residentes do lar, acordou com uma vizinha batendo em sua porta. Ela tentou passar pela fumaça no corredor, mas voltou. O sistema de irrigação estava jogando água quente em suas costas, então ela se refugiou em seu quarto.

“Estava cheio de fumaça”, disse ela. “Abri a janela o máximo que pude, gritando ‘Socorro! Socorro! Segundo andar!’”, contou. Um bombeiro quebrou a janela e a carregou escada abaixo, disse ela. “Eu realmente pensei que ia morrer”, disse ela. “Achei que não havia saída.” Outros resgatados foram levados para hospitais. Jarren Oldrid descreveu a cena como “bastante aterrorizante” enquanto tentava descobrir se seu pai de 67 anos, Steven Oldrid, estava seguro. Ele o encontrou se recuperando de uma inalação de fumaça em um hospital. “É como um turbilhão tentar entender o que está acontecendo, como isso pôde acontecer de uma forma tão grave”, disse ele.

“Tragédia inimaginável”

A Gabriel House foi inaugurada em 1999 e tem 100 unidades, de acordo com o Escritório Executivo de Envelhecimento e Independência de Massachusetts. Seu site promove apartamentos estúdio “para idosos que não podem pagar o luxo de uma moradia assistida”, bem como lares temporários para adultos a uma curta distância de lojas, restaurantes e igrejas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias