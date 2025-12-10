Panturrilha forte: o segundo coração que protege seu corpo e melhora a circulação

Descubra como treinar as panturrilhas ajuda o sangue a voltar ao coração, reduz inchaço e alivia o impacto nas articulações — um cuidado extra para quem passa o dia sentado

Muito além da força e da estética, a panturrilha tem um papel vital na circulação, no equilíbrio e na proteção das articulações. Cuidar dela é investir na saúde integral do corpo, da biomecânica à função cardiovascular.

A panturrilha é formada principalmente pelos músculos gastrocnêmio e sóleo, que convergem no tendão de Aquiles, o mais resistente do corpo humano. Nas caminhadas e corridas, esse conjunto funciona como uma verdadeira mola biológica: armazena energia quando o pé toca o solo e libera potência na fase de propulsão. Essa engrenagem não só garante eficiência no movimento como também é determinante para o retorno venoso, responsável por levar o sangue de volta das pernas ao coração.

É por isso que a panturrilha ficou conhecida como nosso segundo coração. A cada contração muscular, a bomba da panturrilha impulsiona o sangue pelas veias profundas, ajudando o sangue a vencer a gravidade. Esse mecanismo depende da força muscular, do movimento e da integridade das válvulas venosas. Quando tudo funciona bem, a circulação flui sem obstáculos. Mas basta uma quebra nesse sistema para que os sintomas surjam.

Quando o segundo coração enfraquece

Longos períodos sentados — em escritórios, consultórios ou em frente ao computador — reduzem drasticamente a atividade dessa bomba muscular. O sangue tende a se acumular nos membros inferiores, resultando em inchaço, sensação de peso, cansaço e, em casos mais avançados, insuficiência venosa crônica ou até trombose venosa profunda, principalmente em pessoas predispostas.

Do ponto de vista ortopédico, a fraqueza da panturrilha gera uma reação em cadeia. Com menor estabilidade no tornozelo, o joelho é sobrecarregado e o alinhamento corporal se altera, aumentando o risco de tendinites, entorses, lesões por sobrecarga e até alterações posturais que repercutem na coluna.

Em outras palavras, quando a panturrilha perde eficiência, todo o sistema de movimento paga a conta.

Movimento é circulação

Fortalecer a panturrilha é uma das formas mais simples e eficazes de preservar a saúde musculoesquelética e vascular. Caminhadas, subidas, corridas leves, pular corda e o clássico exercício de elevação na ponta dos pés ativam intensamente a bomba venosa.

Pessoas que passam muitas horas sentadas devem fazer pequenas pausas a cada 60 minutos para levantar, caminhar e movimentar os pés. Essas breves pausas reduzem a estase venosa e aliviam a sobrecarga do sistema cardiovascular, uma intervenção simples, silenciosa e extremamente eficaz.

Prevenção: o tratamento que não aparece, mas transforma

Apesar de sua importância, a panturrilha é um dos grupos musculares mais negligenciados nos treinos. Muitos focam em coxas, abdômen ou braços, esquecendo que a sustentação do corpo começa de baixo para cima. Uma panturrilha forte protege as articulações, melhora o equilíbrio, otimiza o desempenho esportivo e ainda previne problemas circulatórios.

Cuidar da panturrilha, portanto, não é um detalhe. É uma estratégia poderosa de prevenção de dores, lesões e doenças venosas, garantindo que o segundo coração continue funcionando em perfeita sintonia com o primeiro.

Dra. Marina Melhado – CRM/SP 179.632 | RQE 121.033

Ortopedista

Membro da Brazil Health