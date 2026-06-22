Parte de produtos da Ypê tem suspensão revogada pela Anvisa; saiba quais são
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou, nesta segunda-feira (22), o status dos produtos Ypê que haviam sido suspensos após a constatação de possível contaminação e pelo descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação por parte da empresa Química Amparo, que fabrica os produtos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, revogando pelo menos três trechos da decisão anterior, que suspendia os materiais.
Segundo a Anvisa, documentos apresentados pela empresa, assim como novos laudos sobre os produtos, motivaram a decisão de revogar a suspensão. Foi constatado, de forma oficial, que os novos testes apresentaram resultados satisfatórios, sendo descartada a hipótese de conterem qualquer conteúdo nocivo à saúde.
Determinada em 1º de abril de 2026, a medida atingiu detergentes, desinfetantes e lava-roupas da marca. Agora, a nova resolução publicada liberou os detergentes e desinfetantes produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026.
Porém, existem produtos da empresa que continuam suspensos. É o caso do lava-louças Ypê e dos desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em “1” fabricados até 31 de dezembro de 2025. Já para os lava-roupas líquidos Tixan Ypê, a restrição ainda vale para os lotes com final “1” produzidos até 31 de março de 2026.
Confira a lista de produtos liberados:
Detergentes
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê toque suave
Desinfetantes
- Bak Ypê
- Pinho Ypê
Recolhimento voluntário
Em relação aos lava-roupas, a Ypê informou que fará o recolhimento voluntário dos produtos fabricados até 31/3/2026. Segundo a empresa, trata-se de uma medida preventiva, inserida na estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista no plano aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa.
Veja quais são os produtos:
Lava-roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
Relembre o caso
A restrição original foi motivada por possível contaminação e pelo descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação, falhas identificadas durante uma inspeção sanitária conjunta com órgãos do Estado e do município de São Paulo, no dia 07 de maio deste ano. A Química Amparo, fabricante da Ypê, apresentou um recurso contra a decisão. O apelo garantiu efeito suspensivo automático à punição, o que liberou a comercialização temporária dos itens. Entretanto, com a decisão da Anvisa do dia 15 de maio, foi mantida, por unanimidade, a suspensão dos produtos após reunião da Diretoria Colegiada do órgão sanitário.
A Ypê havia orientado, até então, que os consumidores que tivessem os produtos do lote 1 mantivessem a mercadoria guardada até “que novos laudos de laboratórios independentes confirmem a ausência de contaminação”. À época, a empresa destacou que seguia trabalhando em conjunto com a Anvisa para, de forma transparente, reforçar a qualidade dos materiais e a segurança dos consumidores.