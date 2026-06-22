Parte de produtos da Ypê tem suspensão revogada pela Anvisa; saiba quais são

Consumidores podem utilizar materiais que foram produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou, nesta segunda-feira (22), o status dos produtos Ypê que haviam sido suspensos após a constatação de possível contaminação e pelo descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação por parte da empresa Química Amparo, que fabrica os produtos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, revogando pelo menos três trechos da decisão anterior, que suspendia os materiais.

Segundo a Anvisa, documentos apresentados pela empresa, assim como novos laudos sobre os produtos, motivaram a decisão de revogar a suspensão. Foi constatado, de forma oficial, que os novos testes apresentaram resultados satisfatórios, sendo descartada a hipótese de conterem qualquer conteúdo nocivo à saúde.

Determinada em 1º de abril de 2026, a medida atingiu detergentes, desinfetantes e lava-roupas da marca. Agora, a nova resolução publicada liberou os detergentes e desinfetantes produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Porém, existem produtos da empresa que continuam suspensos. É o caso do lava-louças Ypê e dos desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em “1” fabricados até 31 de dezembro de 2025. Já para os lava-roupas líquidos Tixan Ypê, a restrição ainda vale para os lotes com final “1” produzidos até 31 de março de 2026.

Confira a lista de produtos liberados:

Detergentes

Lava-louças com enzimas ativas Ypê

Lava-louças Ypê

Lava-louças concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê toque suave

Desinfetantes

Bak Ypê

Pinho Ypê

Recolhimento voluntário

Em relação aos lava-roupas, a Ypê informou que fará o recolhimento voluntário dos produtos fabricados até 31/3/2026. Segundo a empresa, trata-se de uma medida preventiva, inserida na estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista no plano aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa.

Veja quais são os produtos:

Lava-roupas

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act

Relembre o caso

A restrição original foi motivada por possível contaminação e pelo descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação, falhas identificadas durante uma inspeção sanitária conjunta com órgãos do Estado e do município de São Paulo, no dia 07 de maio deste ano. A Química Amparo, fabricante da Ypê, apresentou um recurso contra a decisão. O apelo garantiu efeito suspensivo automático à punição, o que liberou a comercialização temporária dos itens. Entretanto, com a decisão da Anvisa do dia 15 de maio, foi mantida, por unanimidade, a suspensão dos produtos após reunião da Diretoria Colegiada do órgão sanitário.

A Ypê havia orientado, até então, que os consumidores que tivessem os produtos do lote 1 mantivessem a mercadoria guardada até “que novos laudos de laboratórios independentes confirmem a ausência de contaminação”. À época, a empresa destacou que seguia trabalhando em conjunto com a Anvisa para, de forma transparente, reforçar a qualidade dos materiais e a segurança dos consumidores.