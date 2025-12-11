Pontinhos pretos e clarões podem indicar descolamento de retina: saiba quando agir

Sintomas repentinos podem indicar urgência nos olhos que ameaça a visão e exige atendimento imediato

Freepik Ao notar sinais súbitos, o paciente deve procurar atendimento imediatamente



O descolamento de retina é uma das emergências mais graves da oftalmologia. Acontece quando a retina, tecido que transforma a luz em impulsos nervosos, se desprende da parede interna do olho. Nesse momento, as células deixam de receber oxigênio e nutrientes, e a visão começa a se deteriorar rapidamente. Sem tratamento urgente, pode causar perda definitiva da visão. O grande desafio é que os primeiros sinais podem parecer inofensivos, como pontinhos pretos que flutuam ou clarões de luz, sintomas que muitas pessoas ignoram até que se transformem em um quadro muito mais sério.

Ao notar sinais súbitos como aumento repentino de pontos escuros que flutuam no campo de visão, luzes piscando na lateral dos olhos ou a sensação de uma sombra que desce como uma cortina, o paciente deve procurar atendimento imediatamente. Esses sintomas podem indicar um rasgo na retina, etapa inicial que antecede o descolamento. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito, maiores são as chances de preservar a visão. O tempo, nesse caso, é decisivo: adiar a consulta pode significar uma recuperação visual incompleta ou até perda permanente da visão no olho afetado.

O que causa o descolamento e quem tem maior risco de desenvolver o problema

Existem três tipos principais de descolamento de retina, mas o mais comum é o que ocorre quando há um rasgo ou furo na retina. O gel vítreo, que preenche o interior do olho, pode se deslocar e puxar a retina ao longo do processo natural de envelhecimento, provocando a ruptura. Esse risco aumenta em pessoas com miopia alta, histórico familiar de descolamento, cirurgias oculares prévias, traumas e doenças que fragilizam a retina. Com o envelhecimento do vítreo, o risco cresce significativamente após os 50 anos.

Além dos rasgos, outros tipos de descolamento podem ocorrer por acúmulo de líquido sob a retina ou pela formação de membranas que tracionam o tecido, geralmente associadas a doenças inflamatórias, vasculares ou complicações do diabetes. Independentemente da causa, todos os quadros representam ameaça imediata à visão e devem ser avaliados por um especialista em retina. O diagnóstico é rápido, feito com exame clínico e mapeamento de retina, que permite identificar a extensão do descolamento e definir a melhor abordagem.

Tratamentos disponíveis e importância da intervenção rápida

O tratamento depende do tipo e da gravidade do descolamento. Rasgos recentes, quando ainda não houve separação extensa da retina, podem ser selados com laser ou crioterapia, evitando que o descolamento progrida. Quando a retina já está descolada, a cirurgia é necessária. Entre as técnicas mais utilizadas estão a vitrectomia, que remove o vítreo e reposiciona a retina, e o uso de gás ou óleo de silicone para manter o tecido no lugar durante a cicatrização. Em alguns casos, o implante escleral também pode ser indicado. Os avanços cirúrgicos das últimas décadas aumentaram significativamente as chances de recuperação visual, especialmente quando o atendimento é rápido.

Após o tratamento, o acompanhamento é fundamental, já que o outro olho pode apresentar risco semelhante. Pacientes com miopia alta, histórico familiar ou doenças associadas precisam de avaliações periódicas com especialista em retina. Além disso, compreender os sinais de alerta é uma das medidas mais importantes para evitar complicações graves. Pontinhos pretos persistentes, clarões de luz ou sombras na visão nunca devem ser ignorados.

O descolamento de retina é uma condição séria, mas tratável. A chave está no reconhecimento precoce dos sintomas e na busca imediata por atendimento especializado. Com diagnóstico rápido e intervenção adequada, é possível preservar a visão e evitar sequelas permanentes, garantindo segurança e qualidade de vida ao paciente.

Dra. Tayuane Ferreira Pinto – CRM/PR 37.321 – RQE 27.741

Oftalmologista

Membro da Brazil Health