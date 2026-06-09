Preservação da fertilidade trans: a decisão que precisa ser tomada antes da hormonização

Para pessoas trans, o desejo de ter filhos biológicos pode existir – mas a oportunidade de preservar essa possibilidade depende de uma decisão que precisa acontecer cedo, muitas vezes antes do início da hormonização

O cuidado com a saúde de pessoas trans evoluiu nos últimos anos, com maior acesso a terapias hormonais e cirurgias de afirmação de gênero.

Nesse processo, um tema ainda pouco discutido é a fertilidade.

Terapias hormonais podem impactar diretamente a produção de óvulos e espermatozoides. Em alguns casos, esse efeito pode ser parcial. Em outros, pode se tornar permanente ao longo do tempo.

Por isso, a preservação da fertilidade precisa ser abordada antes do início da hormonização.

Uma janela que muitos desconhecem

O início da terapia hormonal é um momento importante na transição de gênero. No entanto, ele também pode marcar o começo de mudanças biológicas que afetam a capacidade reprodutiva.

Em pessoas designadas do sexo masculino ao nascimento, o uso de estrogênios e bloqueadores hormonais pode reduzir a produção de espermatozoides. Já em pessoas designadas do sexo feminino ao nascimento, a testosterona pode interferir na função ovariana e na qualidade dos óvulos.

Embora haja casos de recuperação parcial após suspensão do tratamento, essa resposta não é garantida. Por isso, o ideal é discutir a preservação antes de iniciar a terapia.

Desejo existe – informação nem sempre

Estudos mostram que muitas pessoas trans têm desejo de ter filhos biológicos. No entanto, esse tema frequentemente não é abordado de forma adequada durante o acompanhamento inicial.

Falta de informação, tempo reduzido para decisão, barreiras de acesso e até desconforto na abordagem do tema contribuem para que a preservação da fertilidade não seja considerada.

Isso cria um descompasso entre o desejo reprodutivo e a possibilidade real de concretizá-lo no futuro.

Opções existem, mas o acesso ainda é desigual

As principais estratégias de preservação são semelhantes às utilizadas em outros contextos. Para pessoas com produção de espermatozoides, o congelamento de sêmen é uma opção mais simples e rápida.

Para quem possui ovários, o congelamento de óvulos é uma alternativa, embora exija estimulação hormonal e coleta, o que pode ser mais complexo do ponto de vista físico e emocional.

Também é possível considerar o congelamento de embriões, dependendo do contexto e do planejamento reprodutivo.

Apesar dessas possibilidades, o acesso ainda é limitado em muitos cenários, seja por custo, disponibilidade de serviços ou falta de preparo das equipes.

A preservação da fertilidade trans envolve não apenas técnica, mas também acolhimento. É fundamental que o cuidado seja conduzido por equipes preparadas, com escuta qualificada e respeito às particularidades de cada pessoa.

A decisão de iniciar a hormonização é central no processo de afirmação de gênero. Incluir a fertilidade nessa conversa não significa atrasar esse caminho, mas ampliá-lo.

Porque, quando o assunto é futuro, informação no momento certo faz toda a diferença.

Dra. Stephanie Majer

CRM/SP 174028 | RQE 393260

Ginecologista

Graduada em Medicina pelo Centro Universitário São Camilo

Especialização em Reprodução Humana no Hospital Pérola Byington

Especialista em Reprodução Assistida na ENNE Clinic

Membro da Brazil Health