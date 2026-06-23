Pressão alta e o perigo silencioso para a saúde dos seus rins

É muito comum associar a hipertensão apenas a problemas cardíacos ou ao risco de um AVC. No entanto, o impacto da pressão arterial descontrolada nos rins é severo e, na grande maioria das vezes, totalmente silencioso. Neste vídeo, a Dra. Carlucci Ventura explica a relação direta entre a pressão alta e a saúde renal. Ela detalha como a hipertensão lesa os vasos dos rins de forma progressiva, criando um perigoso “ciclo vicioso” no organismo que acelera a perda da função do órgão. Assista à explicação completa para entender por que o abandono da medicação é um erro grave e descubra como proteger os seus rins antes que o problema se instale.