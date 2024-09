Primeiras vacinas contra Mpox chegam à República Democrática do Congo

Imunizante está sendo fabricado por um laboratório dinamarquês e foi doado pela União Europeia

Pascal GUYOT / AFP Outra vacina contra a doença está autorizada no Japão, que também prometeu doar um número significativo de doses para o país africano



A República Democrática do Congo recebeu o primeiro lote de vacinas contra Mpox. O país, que é o epicentro da epidemia, deve receber nesta semana 200 doses do imunizante. A vacina está sendo fabricada por um laboratório dinamarquês e foi doada pela União Europeia. A chegada das vacinas foi recebida com gratidão e felicidade pelas autoridades congolesas, que destacaram a importância da cooperação internacional para conter o vírus. A campanha de vacinação no Congo deverá começar no fim do mês. Esta é a única vacina aprovada até agora na Europa e nos Estados Unidos e é destinada apenas a adultos. Atualmente, estão sendo realizados testes para uso em crianças com mais de 12 anos. No total, 62% dos casos da doença são de jovens, e quatro de cada cinco mortes são registradas em menores.

Outra vacina contra a doença está autorizada no Japão, que também prometeu doar um número significativo de doses para o país africano. No Brasil, já foram registrados 945 casos da doença, e outros 265 estão em investigação. Pouco mais de um terço dos casos são da cidade de São Paulo. No país, a vacina contra Mpox está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) apenas para pessoas com risco mais alto de evolução para formas graves da doença.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA