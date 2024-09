Chega a 55 número de mortos em bombardeio russo à cidade ucraniana de Poltava

Serviço estatal ucraniano acredita que ainda há pessoas sob os escombros

EFE/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Serviço Estatal de Emergência (SES) da Ucrânia mostra equipes de resgate ucranianas trabalhando no local de um ataque com foguete em Poltava



Subiu para 55 o número de mortos em mais de 300 feridos em um bombardeio russo que atingiu um instituto militar em Poltava, no centro da Ucrânia, na terça-feira (5), segundo o novo balanço divulgado nesta quinta-feira pelas autoridades. “O balanço do ataque de um míssil russo contra um estabelecimento de ensino da cidade sobe a 55 mortos”, indicou o serviço estatal de emergência no Telegram, especificando que o ataque também deixou 328 feridos. “Provavelmente ainda há pessoas sob os escombros”, acrescentou a fonte. Anteriormente, foram relatadas 53 mortes. O bombardeio destruiu parcialmente um centro de treinamento militar especializado em comunicações e causou danos a um hospital próximo, segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O líder ucraniano disse que “escória russa” prestará contas pelo ataque. Dois mísseis balísticos atingiram uma instalação de treinamento militar e um hospital nas proximidades, causando o colapso de estruturas e aprisionando vítimas sob os escombros. Este ataque é considerado um dos mais letais desde o início do conflito em fevereiro de 2022.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo