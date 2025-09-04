Raul Gil foi internado com diverticulite aguda; veja intomas que exigem atenção imediata

Crises agudas da doença podem evoluir rapidamente e requerem acompanhamento especializado para evitar complicações graves

Reprodução/SBT Após diagnóstico, quadro do apresentador evoluiu para abdômen agudo inflamatório e desidratação



O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado em São Paulo após ser diagnosticado com diverticulite aguda, quadro que evoluiu para abdômen agudo inflamatório e desidratação. A notícia trouxe luz a uma condição que, embora bastante comum a partir dos 40 anos, ainda é pouco compreendida pela população: a diverticulite.

O que é a diverticulite

A doença ocorre quando pequenas bolsas que se formam na parede do intestino grosso, chamadas divertículos, sofrem um processo inflamatório. Em situações leves, é possível controlar os sintomas com repouso, hidratação e antibióticos via oral. Porém, em quadros mais graves, como o de Raul Gil, a internação hospitalar é necessária para tratamento com medicamentos intravenosos e monitoramento constante.

Sintomas que exigem atenção imediata

A diverticulite aguda costuma se manifestar de forma intensa, com sinais claros de que o organismo precisa de ajuda médica. Entre os sintomas mais comuns estão:

Dores abdominais fortes e persistentes, geralmente no lado esquerdo, na parte mais baixa da barriga

Febre e mal-estar

Distensão abdominal

Náuseas e vômitos

Presença de sangue nas fezes

Algumas vezes, a doença já se apresenta com perfuração intestinal e necessidade de cirurgia de emergência. Mas também a falta de diagnóstico e tratamento adequados pode levar a essas mesmas complicações.

Fatores de risco e prevenção

O envelhecimento é um fator natural para o surgimento dos divertículos, mas o estilo de vida tem grande influência na evolução da doença. Tabagismo, constipação crônica, dieta pobre em fibras, obesidade e sedentarismo são condições que aumentam o risco de inflamação. No caso dos idosos, a desidratação também pode atuar como gatilho, já que dificulta o trânsito intestinal e favorece complicações.

Importância do acompanhamento médico

Diante de dores abdominais intensas ou persistentes, a procura imediata por atendimento médico é essencial. O tratamento precoce aumenta as chances de recuperação rápida e reduz significativamente o risco de complicações. A internação de figuras públicas, como Raul Gil, reforça a necessidade de se falar mais sobre a diverticulite e de valorizar os sinais que o corpo apresenta.

*Por Dr. Antonio Couceiro Lopes – CRM 100.656 / SP – RQE 26013

Especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo e Membro da Brazil Health