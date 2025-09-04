Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Raul Gil é internado em hospital de SP para bateria de exames

Último registro de internação do apresentador foi em 2023, quando ele passou por um procedimento cirúrgico de raspagem na próstata para o controle do tamanho da glândula

Reprodução/SBT Raul Gil Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, de acordo com seu filho

Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, de acordo com seu filho Raul Gil Jr. nesta quinta-feira (3) ao G1. O apresentador passa por uma bateria de exames após uma indisposição. O filho explicou a internação com mais detalhes: “Meu pai passou por uma indisposição (ontem) à noite e foi até o hospital, que fica perto da casa dele, para fazer alguns exames. Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema”.

“Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível”, comentou também. Procurada pelo Estadão, a assessoria do apresentador e do Hospital Moriah não se pronunciaram sobre o ocorrido. O espaço continua em aberto.

O último registro de uma internação do apresentador foi em 2023, quando ele passou por um procedimento cirúrgico de raspagem na próstata para o controle do tamanho da glândula. A operação, também chamada de Ressecção Transuretral da Próstata (RTUP), é comumente realizada para evitar a obstrução do canal urinário.

*Com informações do Estadão Conteúdo

