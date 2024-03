Rio de Janeiro confirma primeiro caso de febre oropouche

Paciente infectado está sob investigação epidemiológica pela equipe de Vigilância em Saúde

O Estado do Rio de Janeiro confirmou nesta sexta-feira, 1, o primeiro caso de febre oropouche, doença transmitida pela picada de mosquitos, incluindo o pernilongo. A vítima é um homem de 42 anos, morador do bairro do Humaitá, na cidade do Rio, que havia viajado ao Amazonas. Os sintomas da febre oropouche são semelhantes aos da dengue, incluindo febre súbita, dor de cabeça intensa e dores no corpo, e duram de dois a sete dias. Não há tratamento específico para a doença. O diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) da Fiocruz.

O paciente infectado está sob investigação epidemiológica pela equipe de Vigilância em Saúde do município do Rio. A Secretaria de Saúde destacou que o caso é considerado “importado” e não de circulação doméstica do vírus. A febre oropouche tem sido mais prevalente nos últimos anos no Amazonas, com um aumento expressivo de casos em 2024, gerando um alerta epidemiológico.

Surto da febre oropouche também foi registrado no Acre e em Rondônia. A Fiocruz alerta para a possibilidade de expansão da doença pelo país. Os mosquitos transmissores se proliferam em ambientes úmidos e quentes, não se restringindo apenas a áreas rurais, podendo ser encontrados em ambientes urbanos próximos a água e matéria orgânica.

