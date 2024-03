Rio reverte decisão e mantém decreto de epidemia para dengue

Mais cedo a capital tinha informado o fim do decreto; Secretaria de Estado de Saúde disse que município ainda segue no nível 3

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Abertura de mais um Polo de atendimento de dengue, em Del Castilho, Zona Norte do Rio de Janeiro



O Rio de Janeiro voltou atrás e manteve o decreto de epidemia para dengue. Pela manhã o município do Rio tinha decretado o fim, mas a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) declinou a decisão. Em nota, a secretaria informou que “embora municípios tenham autonomia para declarar e revogar os próprios decretos sobre epidemias em seus territórios, os parâmetros epidemiológicos avaliados diariamente pelos técnicos do Centro de Inteligência em Saúde da SES-RJ ainda indicam alto o número de casos e a taxa de incidência da doença, que segue acima de mil casos por 100 mil habitantes na maioria das cidades fluminenses”. A SES-RJ informou que o Rio ainda se mantém em nível 3, o mais alto na escala que configura Emergência em Saúde Pública, apresentando ainda um excesso de casos dez vezes acima do limite máximo esperado para esta época do ano. O município do Rio já registrou mais de 171 mil casos e confirmou 71 mortes por dengue.