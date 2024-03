São Paulo entra na lista de cidades contempladas com vacina da dengue

Distribuição está prevista para acontecer em abril; imunizante é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

FILIPE BARBOSA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO PR - DENGUE/VACINAS/LONDRINA - GERAL - Londrina recebeu nesta sexta-feira (23) um total de 13.204 doses da vacina contra dengue, o que corresponde a toda a população londrinense de 10 a 11 anos de idade. Os lotes do imunizante encontram-se na Secretaria de Saúde da cidade. A campanha de vacinação no município começa amanhã (24). 23/02/2024



São Paulo e outras 49 cidades do estado vão receber as vacinas contra dengue em abril. Nesta quinta-feira (28) o Ministério da Saúde divulgou a lista completa dos municípios que vão receber as doses do imunizante em abril. Ao todo, 154 novos locais serão contemplados, eles fazer parte de 11 regiões de saúde com população residente igual ou maior a 100 mil habitantes. Em comum, as cidades escolhidas apresentam as altas taxas de transmissão da doença nos últimos meses. São elas:

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Central (ES);

Betim (MG);

Uberaba (MG);

Uberlândia/Araguari (MG);

Recife (PE);

Apucarana (PR);

Grande Florianópolis (SC);

Aquífero Guarani (SP);

Região Metropolitana de Campinas (SP);

São José do Rio Preto (SP)

São Paulo.

O imunizante é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público-alvo do governo federal, pois concentra a maior proporção de internação pela doença. O esquema vacinal é composto por duas doses que devem ser aplicadas com intervalo de três meses entre elas. São Paulo já registrou 154 mortes por dengue e outras 331 mortes estão em investigação. Já são 357.629 casos. Destes, 388 apresentaram gravidade, segundo o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde. A cidade de São Paulo contabiliza 19 mortes.