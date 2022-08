Rio de Janeiro registra primeira morte por varíola dos macacos no Estado

Vítima é um homem, de 33 anos, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ferreira Machado

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rio de Janeiro registra a primeira morte pela varíola dos macacos no estado



O Rio de Janeiro confirmou nesta segunda-feira, 29, a primeira morte pela varíola dos macacos no estado. A morte foi registrada em Campos dos Goytacazes. A informação é do secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe. A vítima é um homem, de 33 anos, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ferreira Machado desde o último dia 19. A Secretaria de Saúde Municipal informou que ele apresentava baixa imunidade e comorbidades. Além disso, a pasta esclareceu que monitora as pessoas que tiveram contato com o paciente. Até o momento, nenhum apresentou sinais e sintomas do vírus.