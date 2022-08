Ministro retira Jefferson do horário eleitoral até que TSE julgue sua candidatura

Magistrado Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral, atendeu a um pedido do Ministério Público; órgão alega que candidato está inelegível após condenação no Supremo Tribunal Federal

Valter Campanato/Agência Brasil Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson disputa candidatura para o comando do Planalto



O ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estabeleceu nesta segunda-feira, 29, que Roberto Jefferson, candidato à presidência da República pelo PTB – sigla a qual o mesmo é presidente -, não integre o horário eleitoral gratuito até decisão futura do tribunal sobre sua candidatura. O Ministério Público Eleitoral já havia solicitado, mais cedo, que o presidenciável fosse vetado da propaganda. Paulo Gonet, vice-procurador-geral, argumentou que a medida visa impedir que corridas juridicamente inviáveis e ilegais tenha acesso ao financiamento público. “Nesse sentido, presente a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano, sobretudo porque em curso o período de propaganda eleitoral gratuita, é o caso de acolhimento do pleito formulado”, argumentou o magistrado em sua decisão. De acordo com o Ministério Público, Jefferson encontra-se inelegível até dezembro de 2023 após a condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do mensalão, em 2012.