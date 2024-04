São Paulo amplia vacinação contra dengue para toda cidade nesta quinta

Distribuição será para todas as 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital paulista; aplicação vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados

Tânia Rêgo/Agência Brasil s vacinas serão aplicadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados



A partir de amanhã, quinta-feira (11), a capital paulista vai ampliar a vacinação contra a dengue para todas as 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, que afirmou ter recebido um novo lote de 177.679 doses do imunizante do Programa Nacional de Imunização (PNI). Com isso, o público alvo de toda a capital – crianças e adolescentes de 10 a 14 anos – poderão se imunizar. Até então, a vacinação estava restrita aos locais com maior número de casos, como bairros de Itaquera, na Zona Leste, e Vila Jaguara e Zona Oeste.

As vacinas serão distribuídas nesta quarta-feira (10), e serão aplicadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados, nas Assistências Médicas Ambulatoriaise (AMAs) e UBSs integradas. Para receber o imunizante, a criança precisa estar acompanhada de um responsável, portando documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência ou escolar. Também é importante ressaltar que a criança não pode ter sido diagnosticada com dengue nos últimos seis meses.