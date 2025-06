São Paulo inicia vacinação contra gripe em estações e terminais nesta segunda-feira

Ação, que acontece até o dia 27 de junho durante os dias de semana, oferecerá doses destinadas a toda a população acima de 6 meses de idade

Paulo Pinto/ Agência Brasil/Arquivo Objetivo da campanha é aumentar o número de vacinados, levando o imunizante a locais de grande circulação de pessoas



A partir desta segunda-feira (9), a cidade de São Paulo dá início a uma nova campanha de vacinação contra a gripe. A ação será realizada em diversas estações de transporte público e no Shopping Butantã, visando atender toda a população a partir de 6 meses de idade. A vacinação seguirá até o dia 27 de junho, de segunda a sexta-feira, com exceção dos dias 19 e 20. Os locais de vacinação incluem várias estações da CPTM, como Luz, Engenheiro Goulart, São Miguel, Itaim Paulista, Corinthians-Itaquera, Perus e Pirituba, todas com horário das 8h30 às 17h. Além disso, a estação Pinheiros da Linha 9-Esmeralda também estará disponível no mesmo horário. O Metrô Vila Prudente funcionará das 9h às 16h, mas não terá vacinação nos dias 11 e 12 de junho.

Os terminais de ônibus também farão parte da campanha. O Terminal Rodoviário do Tietê e o Terminal de Ônibus Sacomã estarão abertos das 9h às 16h e das 8h às 16h, respectivamente. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também estarão disponíveis para a vacinação, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Até o dia 3 de junho, aproximadamente 1,9 milhão de doses já haviam sido aplicadas, resultando em uma cobertura de 37,3% entre os grupos prioritários.

O Ministério da Saúde estabeleceu uma meta ambiciosa de vacinar 90% da população prioritária, o que representa cerca de 2,9 milhões de pessoas em São Paulo. No entanto, especialistas têm expressado preocupação com a baixa adesão à vacina, especialmente em um cenário de aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causados pelo vírus influenza A e pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Em 2025, foram registrados quase 84 mil casos de SRAG, com 73,4% das mortes relacionadas ao vírus influenza A. Diante desse cenário, a vacinação se torna essencial para proteger os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e gestantes, além de contribuir para a interrupção da transmissão do vírus na comunidade.

Confira os novos locais de vacinação contra a gripe na capital paulista:

Estação Luz – CPTM: das 8h30 às 17h

Estação Engenheiro Goulart – CPTM: das 8h30 às 17h

Estação São Miguel – CPTM: das 8h30 às 17h

Estação Itaim Paulista – CPTM: das 8h30 às 17h

Estação Corinthians-Itaquera – CPTM: das 8h30 às 17h

Estação Perus – CPTM: das 8h30 às 17h

Estação Pirituba – CPTM: das 8h30 às 17h

Terminal de Ônibus Cidade Tiradentes: das 8h às 16h

Terminal de Ônibus Cachoeirinha: das 9h às 16h

Terminal Rodoviário do Tietê: das 9h às 16h

*Reportagem produzida com auxílio de IA