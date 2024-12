São Paulo registra mais de 2 milhões de casos prováveis de dengue em 2024

Epidemia no Brasil se intensificou este ano, com um total de 6,6 milhões de casos prováveis e 5,8 milhões confirmados em todo o país

jcomp/Freepik O Ministério da Saúde reportou um total de 5,9 mil mortes relacionadas à dengue neste ano, com 1.003 óbitos ainda sob investigação



O estado de São Paulo atingiu um novo patamar alarmante no que diz respeito à dengue, com mais de 2,16 milhões de casos prováveis registrados em 2024. Este número supera o recorde anterior de 745 mil casos, evidenciando a gravidade da situação. Dentre esses, aproximadamente 2,12 milhões já foram confirmados, embora os dados ainda sejam preliminares e possam sofrer alterações. A epidemia de dengue no Brasil se intensificou em 2024, com um total de 6,6 milhões de casos prováveis e 5,8 milhões confirmados em todo o país. Especialistas atribuem essa escalada à combinação de fatores, incluindo as mudanças climáticas, a ineficácia das estratégias de controle do mosquito Aedes Aegypti e a presença simultânea dos quatro sorotipos do vírus da dengue.

O Ministério da Saúde reportou um total de 5,9 mil mortes relacionadas à dengue neste ano, com 1.003 óbitos ainda sob investigação. No estado de São Paulo, foram contabilizadas 2.005 mortes, sendo que 427 estão em análise. Para efeito de comparação, em 2015, o estado registrou 504 mortes, enquanto no ano passado o número foi de 286. Embora não exista um tratamento específico para a dengue, especialistas afirmam que muitas mortes poderiam ser evitadas com a detecção precoce dos sintomas e o tratamento adequado.

