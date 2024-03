Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anuncia fim da epidemia de dengue

Com queda nos números, capital fluminense esvaziou polos de atendimento para a doença e agora concentra esforços para a campanha de vacinação contra a gripe

A epidemia de dengue na cidade do Rio de Janeiro chegou ao fim, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O secretário Daniel Soranz informou que foram registradas sete mortes e 82 mil casos da doença. Nas últimas semanas, houve uma redução significativa no número de casos, indicando uma melhora na situação. O período mais crítico da epidemia ocorreu entre 18 e 24 de fevereiro, quando foram registrados 13.511 casos. Desde então, o município vem apresentando uma queda nos números. Na última semana, com dados consolidados, foram registradas 5.395 ocorrências, o que representa uma redução de 33% em relação à semana anterior. Com o esvaziamento dos polos de atendimento para a dengue, o secretário afirmou que a cidade está deixando o período epidêmico e a emergência da doença.

Cerca de 1.100 profissionais de saúde estiveram envolvidos na mobilização contra a dengue. A partir de agora, a força de trabalho será direcionada para o combate à influenza e para a campanha de vacinação contra a gripe. Esta é a última semana de imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com a primeira dose da vacina contra a dengue. Ainda há 40 mil doses da vacina disponíveis, e os pais são incentivados a procurar uma unidade de saúde para garantir a proteção de seus filhos.

