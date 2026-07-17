Sintomas e causas das feridas de sol nos lábios

As feridas de sol nos lábios, conhecidas no meio médico como queilite actínica, representam o acúmulo de danos causados pela radiação ultravioleta ao longo dos anos. Diferente de um simples ressecamento de inverno, essa condição provoca uma inflamação crônica e persistente, alterando a textura e a cor da pele da boca. Trata-se de um problema que exige atenção rigorosa, pois as lesões não cicatrizam sozinhas e podem evoluir para o câncer de lábio se forem ignoradas.

Sinais físicos da inflamação labial

O paciente costuma perceber que algo está errado quando o uso de hidratantes comuns não resolve o aspecto machucado da boca. Os sintomas físicos progridem lentamente e afetam, na grande maioria das vezes, o lábio inferior, que fica mais exposto à luz solar direta. Entre os sinais mais relatados nos consultórios estão:

Perda do contorno natural que separa o lábio da pele do rosto.

Descamação persistente que não melhora com a hidratação diária.

Sensação de aspereza constante, semelhante a uma lixa fina.

Rachaduras profundas que sangram com facilidade ao sorrir ou falar.

Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas que não desaparecem da mucosa.

Ardência e sensibilidade excessiva ao consumir alimentos quentes ou ácidos.

A origem das lesões solares

O aparecimento desse quadro está diretamente ligado à exposição solar sem barreira de proteção. A pele dos lábios é extremamente fina, possui pouca melanina (o pigmento que dá cor e protege a pele) e não produz sebo natural para se lubrificar por conta própria. Quando a pessoa passa anos trabalhando ao ar livre ou frequentando praias sem proteger o rosto, os raios solares danificam as células dessa região fina de forma irreversível.

Segundo estimativas recentes do Instituto Nacional de Câncer (Inca) para 2026, o Brasil deve registrar cerca de 10,9 mil novos casos de câncer de lábio. A esmagadora maioria ocorre em homens que exercem atividades externas, como agricultura e construção civil, e que historicamente negligenciam os cuidados com o rosto. O lábio inferior recebe os raios de cima para baixo, enquanto o lábio superior fica naturalmente sombreado pelo nariz, o que explica a maior concentração de feridas na parte de baixo da boca.

Como ocorre o diagnóstico no consultório

A avaliação inicial é feita clinicamente pelo dermatologista ou pelo cirurgião-dentista especialista em doenças da boca (estomatologista). O profissional examina a textura da pele, verifica a presença de áreas endurecidas e faz perguntas sobre a rotina de trabalho e os hábitos de exposição solar do paciente. A palpação cuidadosa ajuda a identificar pequenos nódulos internos que não são visíveis a olho nu.

Caso o especialista note alguma ferida suspeita que não cicatriza há mais de duas semanas, o passo seguinte é solicitar uma biópsia. Esse procedimento rápido e feito com anestesia local retira um fragmento minúsculo do lábio para análise em laboratório. O resultado do microscópio é o que confirma se as alterações celulares ainda são apenas uma resposta à inflamação crônica ou se já configuram um tumor maligno em fase inicial.

Opções gerais de cuidado e tratamento

O caminho para tratar o problema depende inteiramente do estágio das lesões. Nas fases mais leves, a prioridade absoluta é estancar o dano solar contínuo. É nesse ponto que entender por que é importante usar protetor solar labial para evitar feridas de sol se torna a principal medida preventiva contra a evolução da doença. O uso de bastões com fator de proteção solar (FPS) acima de 30 torna-se obrigatório, inclusive em dias nublados, atuando como um escudo diário contra os raios ultravioleta.

Quando as alterações celulares já estão estabelecidas, o médico pode indicar tratamentos que renovam a pele. Isso inclui o uso de pomadas específicas prescritas para eliminar as células danificadas, terapias a laser para remover a camada superficial do lábio ou o uso de nitrogênio líquido para congelar as lesões. Em quadros mais avançados, onde há risco iminente ou confirmação de câncer, a intervenção cirúrgica é o caminho adotado para retirar a área afetada com a devida margem de segurança.

Dúvidas frequentes sobre proteção e saúde da boca

O protetor solar de corpo pode ser passado nos lábios?

Não é o ideal. Os produtos corporais têm gosto ruim, textura inadequada e acabam sendo engolidos facilmente ao falar ou comer. O bastão labial é formulado com ceras que garantem maior fixação na mucosa e resistem melhor ao contato constante com a saliva.

Apenas a manteiga de cacau protege contra as feridas?

A manteiga de cacau oferece excelente hidratação e evita rachaduras causadas pelo frio, mas não possui filtros contra a radiação ultravioleta. Para bloquear de fato os danos do sol, o produto precisa conter o selo de FPS claramente indicado no rótulo.

O surgimento de qualquer machucado, mancha ou aspereza nos lábios que persista por mais de quinze dias exige avaliação médica imediata. Tentar resolver o problema em casa com pomadas caseiras, receitas da internet ou medicamentos indicados por conhecidos pode atrasar o diagnóstico de lesões graves e piorar consideravelmente o quadro clínico. As informações detalhadas nesta reportagem têm caráter estritamente educativo e não substituem, em nenhuma hipótese, a consulta presencial com um dermatologista ou cirurgião-dentista para a definição do tratamento adequado.