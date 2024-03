Sobe para 391 o número de mortos por dengue no Brasil

Casos prováveis da doença superam 1,5 milhão; 854 mortes ainda em fase de investigação

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Pacientes com sintomas de dengue chegam ao Hospital de Campanha montado pela Força Aérea Brasileira (FAB), no bairro da Ceilândia, em Brasília



O Brasil já contabiliza 391 mortes por dengue desde o início do ano, de acordo com informações do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, 11. Além disso, os casos prováveis da doença atingiram a marca de 1.538.183, com 854 mortes ainda em fase de investigação. Minas Gerais se destaca como o estado com o maior número absoluto de casos prováveis, totalizando 513.538 registros. Em seguida, aparecem São Paulo (285.134), Paraná (149.134) e o Distrito Federal (137.050).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já quando analisamos o coeficiente de incidência, o Distrito Federal lidera com 4.865 casos por 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais (2.500,3), Espírito Santo (1.490,2) e Paraná (1.303,3). A situação alarmante da dengue levou oito unidades da Federação a decretarem estado de emergência em saúde pública: Acre, Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Essa medida visa facilitar o acesso a recursos federais e agilizar os processos relacionados ao combate da doença.

*Reportagem produzida com auxílio de IA