SP inaugura Centro TEA Paulista com serviços especializados a pessoas com espectro autista

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), inaugurou nesta quarta-feira (4), o Centro TEA Paulista, o primeiro equipamento estadual voltado exclusivamente para atendimento, orientação e apoio a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), seus familiares e cuidadores. Localizado na Vila Leopoldina, Zona Oeste da capital, o Centro representa um marco no fortalecimento das políticas públicas inclusivas, com foco no acolhimento humanizado, na escuta ativa e na oferta de serviços de forma integrada e acessível. Durante a inauguração, também foram anunciados uma linha de crédito para empreendedores com deficiência e o portal SP pra Pessoas com Deficiência.

“Hoje, damos um grande passo e estabelecemos um novo marco com a inauguração do Centro TEA Paulista, com atendimento integrado em um equipamento muito bem construído que se torna referência a partir de agora para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Vamos conectar as famílias com a prestação de serviços do Estado em um espaço realmente acolhedor. Nossa intenção é transformar isso em padrão, ampliando o atendimento por meio dos serviços virtuais e aumentar nossa capilaridade em todas as regiões do estado. O espaço também está equipado para se tornar um centro de pesquisa, onde os pesquisadores podem verificar o que existe na literatura e confrontar com a prática”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

A cerimônia de inauguração contou ainda com o secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa; com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes; com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado; além de representantes de secretarias parceiras, autoridades estaduais e municipais, organizações da sociedade civil e famílias atendidas.

O Centro TEA Paulista, que será gerido em parceria com a Rede Teia Agir, oferecerá acolhimento direto a pessoas autistas e seus familiares, integrando serviços presenciais e virtuais, sem a necessidade de encaminhamento a partir de outro serviço. O Investimento estadual para 12 meses foi de R$ 6.6 milhões, sendo R$ 2 milhões para reformas e compra de equipamentos e mobiliário e R$ 4,6 milhões referente às despesas de custeio.

Entre os atendimentos disponíveis destacam-se: orientação sobre direitos, benefícios e políticas públicas; atendimento terapêutico individual e em grupo; arteterapia (como pintura e clube do livro); oficinas esportivas integrativas (incluindo futsal, vôlei e basquete); além de um serviço de mobilidade, voltado ao desenvolvimento da autonomia e da locomoção no dia a dia. A unidade também contará com um jardim e uma sala de interação multissensorial, além de um espaço de acolhimento para pessoas em situação de crise.

Pesquisa e capacitação

O Centro será ainda uma referência em pesquisa sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), funcionando como um polo de fomento e incentivo à produção científica. O espaço estará equipado com biblioteca física e virtual, materiais de apoio à pesquisa, oficinas de capacitação para profissionais e cuidadores, além da realização de congressos, seminários e workshops. Também serão produzidos conteúdos informativos em diversos formatos, como cartilhas, vídeos e outros materiais educativos.

Também será oferecida a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA) e da identificação veicular para pessoas que têm direito a esse benefício.

Além disso, o espaço irá operar como referência técnica para os 645 municípios paulistas interessados em desenvolver ou aprimorar políticas públicas voltadas às pessoas com autismo. Por meio de reuniões, oficinas, cursos e suporte técnico, o centro atuará como polo formador, contribuindo para a disseminação de práticas mais inclusivas em todo o estado.

O local ainda abrigará o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que visa promover a inclusão no mercado de trabalho por meio de encaminhamentos, formações e articulação com empresas.

No mesmo endereço funcionará o novo Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, ampliando a rede de acolhimento para pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla. O local oferecerá atendimentos presenciais por demanda espontânea ou encaminhamentos da rede, com orientação sobre benefícios, programas sociais e direitos, além de apoio psicológico, jurídico e social. Também há serviço de transporte gratuito, com vans que saem de hora em hora a partir da Estação Domingos de Moraes da CPTM.

“O Governo do Estado está comprometido com a ampliação de políticas públicas para pessoas com autismo e com deficiência. Diante disso, inaugurar o Centro TEA Paulista, que será uma referência no tema do Transtorno do Espectro Autista, nos enche de orgulho e nos motiva a continuar fortalecendo ainda mais a rede de acolhimento estadual”, diz Marcos da Costa, secretário de estado dos Direitos da Pessoa com deficiência.

