SP inicia neste sábado vacinação de crianças com a pneumocócica 20-valente

A Prefeitura de São Paulo começa a vacinação de crianças com a pneumocócica 20-valente (VPC20) neste sábado, 20. A imunização dá início ao projeto de mudança gradual da vacina pneumocócica 10-valente (VPC10) no calendário infantil e ocorrerá nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e nas Unidades Básicas de Saúde Integradas (UBSs) da capital, das 7h às 19h.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS), 26.890 doses do imunizante foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde (MS), que serão aplicadas, neste primeiro momento, somente em crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, de acordo com o histórico vacinal individual e as doses já recebidas da VPC10.

A vacina pneumocócica 20-valente tem o objetivo de proteger crianças contra doenças graves, como:

Meningite;

Pneumonia;

Infecções na corrente sanguínea.

De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Mariana Araújo, o reforço do imunizante é uma garantia de segurança contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae.

“Essa atualização reforça a importância de que pais e responsáveis mantenham a carteirinha de vacinação em dia e procurem uma unidade de saúde para verificar se há alguma dose pendente. A vacinação continua sendo uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças e proteger a saúde da população”, destaca a coordenadora

A partir da segunda-feira (22), a campanha será ampliada para todas as UBSs do município. A expectativa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é que aproximadamente 116 mil crianças sejam beneficiadas pela vacinação com a VPC20 na capital até o final de 2026.