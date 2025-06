SPTrans terá postos de vacinação contra a Influenza em 12 terminais de ônibus

Parceria com a Secretaria Municipal da Saúde busca ampliar a cobertura vacinal na capital paulista; imunizantes estarão disponíveis entre os dias 9 e 27 de junho, de segunda a sexta-feira

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A definição dos locais foi feita priorizando pontos estratégicos com grande circulação de pessoas



Os terminais de ônibus da cidade receberão uma ação especial de vacinação contra a Influenza, promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), entre os dias 9 e 27 de junho, com o objetivo de facilitar o acesso da população à imunização e ampliar a cobertura vacinal. A iniciativa será realizada em todas as regiões da capital, abrangendo terminais administrados pela SPTrans, pela SPS Viva Cidade e pela SP Terminais Noroeste.

A vacinação ocorrerá de segunda a sexta-feira, em dias úteis. A definição dos locais foi feita pela Supervisão Técnica de Saúde (STS), priorizando pontos estratégicos com grande circulação de pessoas. Com essa medida, a SPTrans reforça seu compromisso com o bem-estar da população, somando esforços com outras secretarias municipais para promover o acesso a serviços de saúde e prevenção em locais de grande fluxo de passageiros.

Confira os terminais e horários de vacinação contra a Influenza: