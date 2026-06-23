Tech Neck: a dor no pescoço é realmente culpa do celular?
Se alguém observasse a humanidade há cinquenta anos e depois voltasse hoje, provavelmente perceberia uma mudança curiosa: milhões de pessoas caminham pelas ruas, sentam-se em restaurantes, esperam elevadores ou atravessam aeroportos com a cabeça inclinada para baixo. O olhar está fixo em uma tela.
O fenômeno é tão comum que já ganhou um nome próprio. “Tech Neck”, ou “pescoço tecnológico”, tornou-se a expressão utilizada para descrever dores, desconfortos e alterações associadas ao uso prolongado de smartphones, tablets e computadores.
Mas será que estamos diante de uma nova epidemia causada pela tecnologia? Ou o assunto tem sido simplificado demais?
A resposta está em algum lugar entre os dois extremos.
É verdade que nunca passamos tanto tempo diante de telas. Dados globais mostram que adultos permanecem conectados por várias horas diariamente, seja por trabalho, estudo, lazer ou comunicação.
Paralelamente, a dor cervical tornou-se uma das condições musculoesqueléticas mais prevalentes do mundo, afetando milhões de pessoas e gerando impacto significativo na qualidade de vida e na produtividade.
A coincidência entre esses dois fenômenos chamou a atenção de pesquisadores.
Celular causa dor? O que a ciência realmente diz
Estudos recentes demonstram associação entre o uso excessivo de smartphones e maior prevalência de dor cervical. Quanto maior o tempo de exposição, maior tende a ser o relato de desconforto, rigidez e fadiga muscular na região do pescoço e dos ombros.
No entanto, existe um detalhe frequentemente ignorado nas redes sociais: associação não significa causalidade.
A ideia de que o simples ato de olhar para o celular seria suficiente para “estragar a coluna” não encontra respaldo científico robusto.
A ciência atual tem mostrado algo muito mais interessante. O problema não parece ser apenas a posição da cabeça. O problema é o contexto em que essa posição ocorre.
Quando uma pessoa permanece horas sentada, movimenta-se pouco, dorme mal, apresenta baixo condicionamento físico e acumula níveis elevados de estresse, o sistema musculoesquelético passa a lidar com uma carga muito maior.
Nesse cenário, o pescoço frequentemente se transforma no elo mais vulnerável da corrente.
Por isso, a pergunta mais importante talvez não seja “qual é a postura correta?”, mas “quanto tempo passamos sem nos movimentar?”.
Como reduzir a dor sem largar as telas
Durante décadas, acreditou-se que existiria uma postura ideal capaz de prevenir dores. Hoje, a literatura científica caminha em uma direção diferente. O corpo humano parece tolerar muito bem diferentes posturas. O que ele tolera menos é a ausência de variação.
Em outras palavras, permanecer imóvel por horas pode ser mais problemático do que adotar uma posição considerada imperfeita por alguns minutos.
Essa mudança de perspectiva ajuda a explicar por que tantas pessoas desenvolvem sintomas apesar de tentarem manter uma postura considerada adequada, enquanto outras passam anos trabalhando em posições aparentemente desfavoráveis sem apresentar dor significativa.
O organismo humano não funciona como uma máquina composta apenas por alavancas e engrenagens. Fatores emocionais, qualidade do sono, nível de atividade física, capacidade muscular e até mesmo a forma como interpretamos sinais corporais influenciam a experiência da dor.
Isso não significa que a postura seja irrelevante. Significa apenas que ela é uma peça de um quebra-cabeça muito maior.
A boa notícia é que as soluções também são mais simples do que muitos imaginam.
Elevar a tela à altura dos olhos, interromper períodos prolongados sentado, realizar pausas regulares, fortalecer a musculatura cervical e escapular, praticar atividade física e cuidar do sono estão entre as estratégias mais eficazes para reduzir o risco de dor cervical relacionada ao uso de tecnologia.
Nenhuma delas exige abandonar o celular. Afinal, a tecnologia não é a inimiga; ela se tornou uma extensão da vida moderna.
O desafio contemporâneo não é viver sem telas. É impedir que as telas nos façam esquecer que continuamos habitando um corpo que precisa se mover.
Talvez essa seja a principal lição por trás do chamado Tech Neck.
O futuro da saúde cervical não depende de encontrar a postura perfeita. Depende de recuperar um hábito muito mais antigo do que qualquer smartphone: “o movimento”.
Prof. João Douglas Gil – CREFITO 3-13198
Fisioterapeuta
Head Nacional da Fisioterapia da Brazil Health