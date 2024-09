Telemedicina cresce no Brasil e vira realidade para muitos em momento delicado da economia

Tanto médicos quanto pacientes aprovam prática que otimiza tratamentos e barateia custos na manutenção da saúde

Pixabay Pesquisa do Distrito Healthtechs Report 2023 aponta que a telemedicina é uma das áreas mais importantes da saúde digital



A pandemia deixou muitas marcas na população como um todo, porém, algo esse período trouxe de bom: a prática mais constante da telemedicina. Uma pesquisa do Distrito Healthtechs Report 2023 aponta que a telemedicina é uma das áreas mais importantes da saúde digital, com projeções globais de crescimento de 18,8% até 2030. Agora regulamentada por lei, a teleconsulta ou consulta médica não presencial foi utilizada por 33% dos médicos e 26% dos enfermeiros em todo o país no atendimento a pacientes em 2022. Os dados foram divulgados pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic).

“A telemedicina, desde que regulamentada no Brasil, no período da pandemia, está proporcionando a democratização da saúde, chegando em 100% do território nacional. Onde há um aparelho de celular conectado à internet, é possível o acesso ao serviço de forma simples e acessível financeiramente para toda a família”, ressalta Cristovão Ramos, CEO da AppMed Telemedicina, uma empresa que atua especificamente nesse ramo.

O urologista Dr. Juliano Guimarães aprova a prática e utiliza o método em consultório hoje. “A telemedicina foi um grande avanço para a área da saúde como um todo. Ela não só permitiu que encurtássemos distâncias, mas também que ganhássemos tempo. Tanto para os pacientes, que estão territorialmente distantes do profissional que precisam consultar, quanto para a população das grandes cidades, que enfrentam um trânsito cada dia mais caótico. É claro que para alguns casos o retorno presencial se faz necessário. Mas, para a minha área, por exemplo, consigo resolver em torno de 70% das demandas através de teleatendimento”.

Sim, diversos estudos já comprovaram que 70% dos casos podem ser resolvidos através de uma chamada de vídeo, o que barateia e agiliza o processo como um todo. Percussores no segmento, Ramos pontua que através do serviço disponibilizado pela AppMed o paciente tem acesso às recomendações médicas, prescrições de medicamentos, solicitações de exames, atestados médicos e acompanhamentos especializados com pediatras, urologistas, ginecologistas, geriatras, entre outras especialidades, incluindo saúde mental e nutrição. “Através de nosso aplicativo o cliente pode utilizar o serviço de telemedicina em consultas 24 horas por dia, 7 dias por semana com clínico geral e diversas especialidades por encaminhamento e agendamento, o que proporciona igualdade e dignidade a todos os brasileiros”.

Todo suporte sem necessidade de deslocamento

A ginecologista Dra. Isabella Figura explica que a grande maioria das queixas na área de ginecologia podem ser abordadas através de uma consulta online. “Utilizando alguns exames auxiliares, como ultrassonografia, colposcopia, vulvoscopia e análise de secreção vaginal, conseguimos manejar muito bem diversas demandas. Exemplos de situações que podem ser dirigidas por telemedicina são consultas de rotina, iniciação e manejo de contracepção, queixas sexuais, educação reprodutiva e sexual para adolescentes, primeira consulta de pré-natal, sintomas de menopausa, etc.”.

Para Ana Paula Pessoa, secretária administrativa que utiliza o aplicativo, a vida tem sido mais simples. “Até chamada com pediatra eu já fiz e resolvi o problema do meu filho sem ter que me deslocar, perder horas em Pronto Socorro ou me arriscar a inclusive, contrair uma doença. É mais cômodo, objetivo e simples e eu adotei como hábito para minha família”, defende.

Fabiano Prestes, operador de caixa que mora em uma cidade afastada da capital, mas conhecida pelo turismo, Monte Verde, afirma que com a adoção do aplicativo teve uma economia de 80% nos gastos com viagens no mês. “Eu costumava viajar muitas vezes apenas para passar em consultas simples e isso era um desgaste além de gerar uma despesa a mais muitas vezes desnecessária. Hoje, ganho tempo, qualidade de vida e mais dinheiro no bolso”, brinca.

Cristovão Ramos conta que o feedback dos clientes é bastante positivo. “Os pacientes não negligenciam mais os cuidados com a saúde pelo fato de não necessitar deslocamento, um investimento maior de tempo e dinheiro. Antes, na pandemia, e agora com outros vírus, bactérias circulantes, muitas pessoas também temiam comparecer ao serviço de saúde pela exposição à contaminação. Agora, com a telemedicina, a pessoa tem o suporte médico necessário sem sair de casa”, finaliza.