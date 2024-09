Rio de Janeiro registra 119 casos de mpox

Desde o início de 2022, o total de casos confirmados chegou a 1.266, sem que houvesse registros de óbitos relacionados à doença

CDC/Brian W.J. Mahy Mão com sintomas de mpox (monkeyopx ou varíola dos macacos)



A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro divulgou que, em 2024, foram identificados 119 casos de mpox, com sete ocorrências apenas em agosto. Desde o início de 2022, o total de casos confirmados chegou a 1.266, sem que houvesse registros de óbitos relacionados à doença. A mpox é provocada pelo vírus monkeypox e pode ser transmitida tanto entre indivíduos quanto por meio de objetos que tenham sido contaminados. Os sinais mais frequentes da infecção incluem erupções cutâneas, febre, dores de cabeça, dores musculares e inchaço dos gânglios linfáticos. As erupções podem surgir em diversas áreas do corpo, e a quantidade de lesões pode variar significativamente, indo de uma única ferida a milhares. A principal forma de transmissão do vírus é através do contato próximo, que pode ocorrer, inclusive, durante relações sexuais.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA