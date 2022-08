Após nove anos fechado, Museu do Ipiranga reabre na próxima semana em SP

Espaço passa por reformas que custaram R$ 235 milhões

Diogo Moreira/Governo de São Paulo Museu do Ipiranga será reaberto no dia 7 de setembro, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil



O Museu do Ipiranga será reaberto na próxima semana em São Paulo. Localizado na Vila Monumento, o espaço está fechado há nove anos. De lá para cá a instituição passa por uma revitalização, orçada em R$ 235 milhões. Em 7 de setembro, o local será aberto para escolas públicas, trabalhadores da obra e suas famílias. Já no dia seguinte as portas serão abertas ao público em geral. A data para a reabertura vai celebrar o bicentenário da Independência do Brasil. O novo Museu do Ipiranga reabrirá com o dobro do tamanho e terá capacidade para receber até 11 exposições simultâneas. A estimativa é que o espaço receba de 900 mil a 1 milhão de visitantes por ano. As obras foram vistoriadas nesta segunda-feira, 29, pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que visitou o local ao lado de moradores antigos da região. O museu também contará com um novo sistema para prevenção de incêndios. O sistema de sprinklers adotado é do tipo “pré-ação” com tecnologia que antevê alarmes falsos, evitando disparos acidentais. Além do sistema de detecção de fumaça, que utiliza a técnica de aspersão (sucção do ar em intervalos fixos), houve a implantação de proteção térmica em toda a estrutura do prédio.