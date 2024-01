Vacinação contra dengue começa em fevereiro para crianças e adolescente de 10 a 14 anos

Imunização acontecerá em 521 municípios brasileiros; seleção das regiões foi baseada em três critérios: municípios de grande porte, mais de 100 mil habitantes e terem maior predominância do sorotipo DENV-2

O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue



A partir de fevereiro, 521 municípios brasileiros serão os primeiros a iniciar a vacinação contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com informações do Ministério da Saúde. A pasta também confirmou que a vacinação será direcionada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que registra o maior número de hospitalizações por dengue. De janeiro de 2019 a novembro de 2023, esse grupo foi responsável por 16,4 mil hospitalizações, ficando atrás apenas dos idosos, para os quais a vacina não foi autorizada. A definição do público-alvo e das regiões prioritárias para a imunização foi necessária devido à capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina.

A lista conta com 16 estado mais o Destrito Federal. A seleção das regiões foi baseada em três critérios: serem compostas por municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes; apresentarem alta transmissão de dengue no período de 2023-2024; e terem maior predominância do sorotipo DENV-2. A primeira remessa, com cerca de 757 mil doses, chegou ao Brasil no último sábado. Essa quantidade faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa, com mais de 568 mil doses, está prevista para ser entregue em fevereiro.

Além disso, o Ministério da Saúde já adquiriu o total disponível pelo fabricante para 2024, que é de 5,2 milhões de doses. A previsão é que essas doses sejam entregues ao longo do ano, até dezembro. Para 2025, a pasta já contratou 9 milhões de doses. O esquema vacinal contra a dengue será composto por duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. O Brasil se torna o primeiro país do mundo a disponibilizar essa vacina no sistema público. A Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda, foi incorporada ao SUS em dezembro do ano passado, após análise da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec).

