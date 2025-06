Vacinação contra nova variante da Covid-19 começa para idosos no Rio de Janeiro

As doses estão disponíveis em 240 unidades de saúde que fazem parte da Atenção Primária, além do Super Centro Carioca de Vacinação

Idosos com 70 anos ou mais no Rio de Janeiro já podem receber a vacina contra a nova variante da Covid-19, conhecida como JN.1. A campanha de vacinação teve início nesta segunda-feira (2), e é considerada segura e eficaz. Este grupo é o segundo a ser contemplado, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, que prevê a inclusão de outras faixas etárias em breve.

O secretário de Saúde do município, Daniel Soranz, informou que 98% da população do Rio já completou o esquema vacinal. “Precisamos manter essa cobertura. Também iniciamos a imunização em domicílio para pessoas acamadas, então, qualquer pessoa com doença que a impede de sair da cama pode acessar sua equipe de saúde da família, por meio do site da prefeitura, e fazer o agendamento. Esperamos vacinar 200 mil pessoas com 70 anos ou mais na cidade do Rio de Janeiro”, disse Soranz.

As vacinas estão disponíveis em 240 unidades de saúde que fazem parte da Atenção Primária, além do Super Centro Carioca de Vacinação. É fundamental que, além da imunização contra a Covid-19, a população também se atente à importância de vacinas contra outras doenças, como influenza, febre amarela e sarampo, que estão sendo oferecidas simultaneamente.

Publicado por Nátaly Tenório

