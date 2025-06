Roupas apertadas como o vestido que Marina Ruy Barbosa usou em Cannes podem comprometer a circulação

Atriz participou do tradicional baile da amfAR com um longo, assinado por Olivier Rousteing, diretor criativo da grife francesa Balmain, que pesava mais de 15 quilos; alça do vestido pode ter contribuído para a vasoconstrição