Vacinação contra o sarampo chega a estações do Metrô de SP; veja onde se vacinar

A iniciativa começou nesta segunda-feira (10) e segue até 28 de agosto, com atendimento em diferentes datas e horários

Em meio ao aumento de casos de sarampo na capital paulista, cinco estações do metrô de São Paulo passam a receber postos de vacinação contra a doença. A iniciativa começou nesta segunda-feira (10) e segue até 28 de agosto, com atendimento em diferentes datas e horários.

A ação, realizada em parceria entre o Metrô de São Paulo e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), oferece a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Os postos estão distribuídos pelas estações Tucuruvi, Vila Prudente, São Mateus, Corinthians-Itaquera e Vila Matilde.

A capital concentra 20 dos 23 casos de sarampo confirmados no Estado neste ano. Os outros três registros ocorreram em São Bernardo do Campo, com dois casos, e em Guarulhos, com um. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) recomenda que pessoas de 6 meses a 59 anos nos três municípios sejam vacinadas, independentemente da situação vacinal.

A oferta do imunizante nas estações busca ampliar o acesso à vacinação e reforçar a proteção da população contra o sarampo. Para Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a maioria das pessoas que não se vacina não é contrária às vacinas. O principal obstáculo, segundo ele, é a falta de oportunidade: ter o imunizante disponível, de forma fácil e acessível, no momento em que o indivíduo pode se vacinar “Em vez de esperar a população na unidade de saúde, levar as vacinas para onde ela está é sempre uma ótima estratégia”, afirma o médico.

Saiba onde e quando se vacinar

Os postos de vacinação funcionarão em dias e horários diferentes em cada estação. Por isso, antes de se deslocar, é importante conferir o cronograma de atendimento. Veja abaixo:

Estação Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha) e São Mateus (Linha 15 – Prata-monotrilho)

Datas: 17, 19 e 21 de agosto

Horário: das 10h às 20h

Estação Vila Prudente (Linha 2 – Verde do Metrô e a Linha 15 – Prata-monotrilho)

Datas: 17 a 21 de agosto

Horário: 10h às 16h

Estação Tucuruvi (Linha 1 – Azul)

Datas: 10 a 14 e 17 a 21 de agosto

Horário: 10h às 16h

Estação Vila Matilde (Linha 3 – Vermelha)

Datas: 27 e 28 de agosto

Horário: 10h às 16h

Quem não sabe se já recebeu a vacina contra o sarampo também deve aproveitar a oportunidade para se imunizar. Segundo Kfouri, a recomendação, nesse caso, é receber a dose mesmo diante da dúvida sobre o histórico vacinal.

“Receber doses adicionais não traz nenhum prejuízo e aumenta a proteção. A vacinação indiscriminada é muito segura e busca completar a vacinação de quem ainda não está protegido”, explica

Panorama da vacinação na capital paulista

A ampliação dos pontos de vacinação ocorre em meio a uma mobilização para aumentar a proteção contra o sarampo na capital. Na quinta-feira (6) São Paulo recebeu 150 mil novas doses da tríplice viral enviadas pela SES-SP. São Bernardo do Campo, que também registra casos da doença, recebeu outras 80 mil.

Na cidade de São Paulo, quase 300 mil doses contra o sarampo foram aplicadas desde o início da Campanha de Multivacinação, em 3 de agosto. Foram 292.701 aplicações até sexta-feira (7) segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Em nota publicada pela Prefeitura de São Paulo, a SMS informou que a sexta-feira concentrou o maior número de aplicações em um único dia desde o começo da campanha: 84.632 doses contra o sarampo. Considerando também 24.952 doses de outros imunizantes, foram 109.584 aplicações ao longo do dia.

A vacinação também tem alcançado os bebês de 6 a 11 meses, que podem receber a chamada dose zero contra o sarampo. Desde 29 de junho, 21.709 crianças dessa faixa etária foram imunizadas na capital.

O reforço ocorre enquanto novos casos suspeitos continuam sendo analisados. Além dos casos já confirmados, 207 estão em investigação na cidade e 203 foram descartados. Até o momento, não foram registradas mortes pela doença.