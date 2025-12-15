Varizes: tratar cedo devolve saúde, bem-estar e autoestima

Condição venosa crônica afeta a rotina, o bem-estar e as emoções; tratar cedo melhora a vida e previne complicações

Freepik Medicina avançou de forma marcante no tratamento das varizes nos últimos anos



A doença venosa crônica, reconhecida pelas varizes visíveis nas pernas, vai muito além da estética. É uma condição progressiva que afeta grande parte da população adulta e interfere diretamente no bem-estar físico e emocional. Dor, inchaço, sensação de peso, queimação e câimbras limitam atividades simples do dia a dia e afetam o humor, o sono e até o rendimento no trabalho. Por isso, o tratamento não deve ser visto como vaidade, e sim como uma medida essencial de saúde.

Pacientes que iniciam o cuidado adequado relatam rápida melhora na disposição e maior conforto para caminhar e realizar atividades rotineiras. Muitos voltam a praticar exercícios com mais segurança e retomam hábitos que haviam deixado de lado por causa do desconforto nas pernas. A sensação de recuperar a mobilidade influencia diretamente a autoconfiança, reforçando a autonomia e a percepção de controle sobre o próprio corpo. Essa transformação física, quando acompanhada de um resultado estético mais harmonioso, tem efeitos positivos na autoestima.

Avanços que facilitaram o tratamento

Nos últimos anos, a medicina avançou de forma marcante no tratamento das varizes. Procedimentos minimamente invasivos, realizados com anestesia local e alta no mesmo dia, reduziram o receio de quem adiava a decisão de tratar por medo da dor ou da recuperação prolongada. Técnicas como laser endovenoso, radiofrequência e aplicação de espuma tornaram-se alternativas seguras, eficazes e menos traumáticas. O retorno rápido às atividades, muitas vezes já no dia seguinte, aumentou a adesão aos tratamentos e melhorou os resultados no longo prazo.

Além da modernização dos procedimentos, o acompanhamento individualizado permite que a médica identifique o estágio da doença, avalie sintomas, riscos e expectativas e indique a estratégia mais adequada para cada caso. Essa personalização reduz inseguranças e fortalece a confiança do paciente no processo terapêutico. O alívio dos sintomas costuma aparecer nas primeiras semanas, trazendo uma sensação concreta de melhora que estimula a continuidade do cuidado.

Qualidade de vida e prevenção de complicações

Tratar varizes também significa prevenir complicações importantes. Sem cuidados, as alterações venosas podem evoluir para inflamações, tromboses, escurecimento da pele e até úlceras crônicas, condições que exigem intervenções mais complexas e reduzem ainda mais a qualidade de vida. Por isso, iniciar o tratamento cedo é fundamental para evitar o agravamento da doença.

Após o procedimento, o autocuidado contínuo tem papel decisivo para manter os resultados. Hábitos como praticar atividade física regular, evitar longos períodos sentado ou em pé, controlar o peso, usar meias de compressão quando indicadas e realizar consultas periódicas fazem parte da rotina de quem deseja preservar a saúde circulatória. Cuidar da circulação não é apenas tratar um problema já existente, mas investir na prevenção e no bem-estar ao longo da vida.

A combinação entre alívio físico, melhora estética e recuperação da mobilidade faz do tratamento das varizes um processo transformador. Quando os sintomas diminuem e o incômodo deixa de limitar a rotina, a autoestima se fortalece e o paciente retoma atividades, roupas e situações sociais que antes evitava. Nesse sentido, tratar varizes não é apenas fechar um ciclo de dor e desconforto; é abrir espaço para uma vida mais leve, confiante e saudável.

Dra. Andréa Klepacz – CRM/SP 128.575 | RQE 51419

Cirurgiã vascular

Membro da Brazil Health