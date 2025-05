Você lava a roupa nova antes de usar? Entenda os riscos por trás do uso direto de peças recém-compradas

Saiba por que a higienização prévia das roupas é uma medida de cuidado com a saúde

Freepik Diversas substâncias são utilizadas na produção de tecidos e roupas e só serão removidas após a lavagem



Realmente é recomendado lavar as roupas novas antes do primeiro uso. E temos algumas orientações para facilitar a sua decisão. Uma lavagem rápida das peças novas é uma medida de cuidado com a sua saúde.

Os principais motivos para higienizar as roupas novas são:

Presença de resíduos químicos;

Presença de microrganismos;

Odores desagradáveis;

Sujeira (poeira, maquiagem, fezes de animais etc.).

Diversas substâncias são utilizadas na produção de tecidos e roupas, como:

Agrotóxicos

Solventes químicos

Corantes

Fixador de cor

Formaldeído

Amaciantes industriais

Resinas sintéticas

Antimofo e antimicrobianos

Silicones

Poliuretano

Essas substâncias podem permanecer nas roupas durante o processo de fabricação e só serão removidas após a lavagem. Outras fontes de contaminação podem estar relacionadas ao transporte e armazenamento das roupas. Nesses casos, são mais comuns a presença de microrganismos, como bactérias, fungos, vírus e pequenos insetos. Além disso, há poeira, mofo, maquiagem e até fezes e urina de animais.

Quais roupas lavar e quais riscos evitar

As roupas que obrigatoriamente precisam ser lavadas são:

Peças íntimas

Roupas de bebê, crianças e idosos

Roupas de cama

Toalhas de banho e rosto

Roupas que ficam em contato direto com a pele

Roupas que foram experimentadas por várias pessoas

Roupas que ficaram guardadas por muito tempo

Também devem ser lavadas roupas que serão utilizadas por pessoas com pele sensível, alérgicas e com imunidade diminuída.

As reações mais comuns são:

Dermatites de contato

Reações alérgicas da pele e respiratórias

Intoxicações

Mais raramente, podem ocorrer quadros de:

Infecções bacterianas (presença de Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes)

Infecções fúngicas (geralmente candidíase)

HPV

Escabiose (sarna)

As áreas mais afetadas do corpo são as que costumam ter maior contato com a roupa. A transpiração pode acentuar ainda mais as reações, ou seja, as regiões mais sensíveis são axilas, região íntima, região cervical e face interna das coxas. As reações alérgicas podem ser imediatas ou tardias, causando erupções cutâneas que podem se resolver rapidamente ou durar semanas. Fique atento à presença de coceira, sensibilidade e ressecamento da pele, ardência e lesões cutâneas. Nos quadros respiratórios, são comuns espirros, coceira, ressecamento das mucosas, tosse e até falta de ar.

Como lavar roupas novas corretamente

A lavagem simples das peças geralmente resolve todos os problemas, e, se possível, deve ser feita com secagem ao sol, já que a radiação ultravioleta é um germicida natural. Passar a ferro também é recomendado, quando viável. A água quente (60 graus) limpa a roupa e remove microrganismos, além de agentes patogênicos.

Quando utilizados detergentes específicos, a higienização será mais efetiva. Porém, fique sempre atento à etiqueta de cuidado com as roupas para saber exatamente o que pode ou não ser feito durante a lavagem.

TABELA DE LAVAGEM ANTES DO USO

Obrigatoriamente:

– Roupas intimas (cueca, calcinha, sutiã e meias)

– Roupas de bebê, crianças e idosos

-Toalhas de banho e rosto

-Lençol e fronhas

– Peças com odor desagradável

– Roupas experimentadas por outras pessoas

– Roupas guardadas por muito tempo

Recomendado:

– Roupa que pode soltar tinta

– Roupas que ficam em contato direto com a pele

Não necessita:

– Peças externas (casaco blazer, jaqueta)

– Peças que você confia na origem

*Por Vivian Bassi Guerreiro – CRM 94621

Dermatologista