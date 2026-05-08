Ypê recorre à Anvisa e suspende decisão de retirada de lotes suspeitos de contaminação

Decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária veio após a identificaram o descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação

Reprodução/Instagram/@oficialype Anvisa determina recolhimento de lotes do detergente Ypê



A Ypê apresentou na quinta-feira (7) um recurso perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – contra a decisão que determina a retirada de produtos por possível contaminação, e suspendeu a decisão da agência. “Com este recurso, a proibição de fabricar e comercializar produtos das categorias lava-louça concentrado, lava-roupa líquido e desinfetantes teve seus efeitos automaticamente suspensos até novo pronunciamento da agência”, disse a empresa, em nota compartilhada nas redes sociais.

“Porém, ainda que a interposição do recurso tenha resultado na suspensão dos efeitos da medida anterior, a Ypê reforça que a segurança dos consumidores é – e sempre será – sua maior prioridade”, acrescenta a nota, reforçando que “continuará em diálogo constante e permanente com a Anvisa e demais autoridades, sempre baseada em critério científicos e subsídios técnicos”.

Na quinta-feira (08), a Anvisa determinou a retirada de lotes de produtos de limpeza da marca Ypê. A decisão, que também suspende a fabricação, a distribuição, a comercialização e o uso dos itens, afeta detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes. A restrição é válida para todos os produtos especificados cujos lotes terminem com o número 1.

A medida foi tomada após uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela Vigilância Sanitária municipal. Durante a fiscalização, os órgãos identificaram o descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação.

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Quais são os produtos retirados?

Determinação da Anvisa é válida para todos os produtos que terminem com o número 1. Estão listados:

Lava-louças:

Lava-louças Ypê Clear Care;

Lava-louças Com Enzimas Ativas Ypê;

Lava-louças Ypê;

Lava-louças Ypê Clear Care;

Lava-louças Ypê Toque Suave;

Lava-louças Concentrado Ypê Green;

Lava-louças Ypê Clear;

Lava-louças Ypê Green;

Lava-roupas:

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac;

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco E Baunilha;

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green;

Lava-roupas Líquido Ypê Express;

Lava-roupas Líquido Ypê Power Act;

Lava-roupas Líquido Ypê Premium;

Lava-roupas Tixan Maciez;

Lava-roupas Tixan Primavera;

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;

Lava-roupas Líquido;

Lava-roupas Tixan Power Act;

Sabão e desinfetante: