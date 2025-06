Brasileira é presa contrabandeando 60 canetas emagrecedoras no Aeroporto de Salvador

Receita Federa ressaltou que a retatrutida é um fármaco experimental; passageira desembarcou em um voo da Air Europa, que partiu de Madri, com uma escala em Bruxelas

Uma mulher brasileira de 31 anos foi presa no Aeroporto de Salvador, na Bahia, ao ser flagrada com 60 canetas emagrecedoras que contêm retatrutida, além de 30 unidades do medicamento Mounjaro, escondidas em seu corpo. A Receita Federal confirmou a apreensão, ressaltando que a retatrutida é um fármaco experimental que ainda está em fase 3 de testes clínicos e não possui aprovação em nenhum país. A detenção da passageira ocorreu após um alerta emitido pela equipe do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Ela desembarcou em um voo da Air Europa, que partiu de Madri, com uma escala em Bruxelas, e tinha como destino final a cidade de Fortaleza. O valor de mercado das canetas apreendidas é estimado em R$ 400 mil, enquanto a mulher declarou um custo de aquisição de apenas R$ 50 mil.

Após a apreensão, a Receita Federal elaborou um Termo de Retenção e encaminhou a mulher e os produtos à Polícia Federal, sob a acusação de contrabando. O Mounjaro, que recebeu aprovação da Anvisa em setembro de 2023 para o tratamento de diabetes tipo 2, ainda está em processo de avaliação para uso no combate à obesidade no Brasil. A Eli Lilly, empresa responsável pela fabricação do Mounjaro, manifestou sua preocupação em relação ao contrabando e à venda de versões falsificadas do medicamento.

