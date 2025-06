Polícia Civil de São Paulo investiga concorrência desleal de ex-diretor da empresa Bionexo

Uma operação de busca e apreensão aconteceu na casa do ex-diretor comercial Paulo Cesar Carvalho

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou uma operação de busca e apreensão na sede da empresa Bionexo e na casa de Paulo Cesar de Carvalho, ex-diretor comercial da empresa. A operação aconteceu na última terça-feira (3) e foi um desdobramento de um inquérito policial que investiga prática de concorrência desleal por parte da Bionexo e de violação de segredo profissional por parte de Carvalho.

A polícia apreendeu um notebook, um celular e um HD externo na casa do ex-diretor comercial. Também foi apreendido um pendrive com todos os registros de e-mail e do banco de dados. A Jovem Pan entrou em contato com a Bionexo e, até o momento, não obteve retorno. O espaço está aberto para qualquer manifestação.