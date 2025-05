Cabo da PM é assassinado em Cubatão com tiro na cabeça; suspeito foi detido ao tentar fugir para o Paraguai

Júlio César da Silva Costa foi socorrido, mas não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no Pronto Socorro

Reprodução/PoliciaMilitar Júlio César da Silva Costa, cabo da Polícia Militar



Um cabo da Polícia Militar de São Paulo, identificado como Júlio César da Silva Costa, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (23) enquanto realizava patrulhamento na Comunidade da Vila Esperança, em Cubatão. O policial foi atingido na cabeça ao atender a uma ocorrência envolvendo um grupo de suspeitos. Após ser socorrido, ele não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no Pronto Socorro. No dia seguinte, 24, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, informou sobre a captura de Bruno Rafael Bezerra de Lima, apontado como o autor do disparo. O suspeito, que já tinha um histórico criminal por outro homicídio, tentava deixar o Brasil em direção ao Paraguai quando foi detido na rodovia Castello Branco. O motorista que o acompanhava também foi preso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Bruno confessou ter sido o responsável pelos tiros que resultaram na morte do cabo. Ele permanecerá sob custódia, não apenas pela nova acusação, mas também em razão do homicídio anterior, ocorrido em 2021. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapetininga. A Polícia Militar expressou seu pesar pela perda do Cabo Júlio, que tinha 43 anos e deixa uma esposa e um filho de 12 anos. A tragédia ressalta os riscos enfrentados pelos profissionais de segurança pública em suas atividades diárias.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA