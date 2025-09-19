Caso Ruy Ferraz: Polícia prende mais um suspeito de envolvimento na execução do ex-delegado

De acordo com o secretário da SSP, Guilherme Derrite, Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como ‘Fofão’, participou na logística de fuga dos criminosos após o assassinato

Divulgação Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como 'Fofão', é detido no bairro Jockey Club



A polícia prendeu, nesta sexta-feira (19), em São Vicente, um homem suspeito de envolvimento na execução do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes. Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como “Fofão”, foi detido no bairro Jockey Club e, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, teve participação na logística de fuga dos criminosos após o assassinato.

Essa é a segunda prisão relacionada ao caso. Uma mulher, Dahesly Oliveira Pires, já havia sido presa por suspeita de participação no crime. Além disso, três homens — Felipe Avelino da Silva, Flávio Henrique Ferreira de Souza e Luiz Antonio Rodrigues de Miranda — foram identificados e permanecem foragidos.

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros na noite de segunda-feira (15), em Praia Grande, enquanto voltava para casa após o expediente na prefeitura da cidade.

Investigações e operação policial

A prisão de Fofão faz parte de uma operação conjunta da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar (PM), iniciada nesta sexta-feira com buscas em diversas cidades da Baixada Santista. A ação foi desencadeada após a polícia encontrar impressões digitais de um policial militar e do irmão dele em uma casa em Praia Grande, que teria sido usada como base pelos criminosos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a investigação continua e que todos que alugaram a residência, bem como o proprietário e seu irmão policial, serão ouvidos para esclarecer o caso. A pasta reforçou que as diligências estão em andamento para elucidar todas as circunstâncias e responsabilizar os envolvidos.