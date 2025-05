Cerca de 50% dos alunos do Grande Rio são afetados pela violência armada, aponta pesquisa

Estudo, realizado em parceria com o Unicef e outras organizações, mostra que 48% dos estudantes de 19 municípios da região são afetados pela violência

Cerca de 50% dos alunos do ensino fundamental e médio em escolas públicas do Grande Rio são impactados pela violência armada, conforme aponta o relatório intitulado “Educação Sob Cerco”. A pesquisa, que abrange 1,8 mil instituições de ensino, revela que mais de 800 mil crianças e adolescentes estão em áreas controladas por grupos armados. O estudo, realizado em parceria com o Unicef e outras organizações, mostra que 48% dos estudantes de 19 municípios da região são afetados pela violência, com um índice ainda mais alarmante na capital, onde 55% dos alunos enfrentam essa realidade. Na cidade do Rio de Janeiro, mais da metade das escolas está situada em áreas dominadas, sendo 28,4% em regiões de milícias e 30% em áreas de tráfico.

Em 2022, foram contabilizados mais de 4,4 mil tiroteios nas proximidades de escolas, com a zona norte do Rio apresentando o maior número de incidentes. O relatório destaca casos extremos, como o de uma escola em São Gonçalo, que registrou 18 tiroteios em um único ano, evidenciando a gravidade da situação. Diante desse cenário preocupante, o estudo sugere a adoção de medidas para mitigar a violência armada que afeta crianças e adolescentes. Entre as recomendações estão a criação de protocolos de resiliência, a integração de políticas de segurança com a educação e o fortalecimento de um sistema educacional que proteja os alunos da violência. Este relatório é o primeiro de uma série que irá investigar os efeitos da violência armada no aprendizado e nas taxas de abandono escolar.

