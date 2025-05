São Paulo registra menor número de homicídios e latrocínios desde 2001

Os roubos seguidos de morte caíram 15% no quadrimestre em relação ao mesmo período do ano passado; maior redução ocorreu no interior paulista, que registrou 21 ocorrências

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP O governador Tarcísio de Freitas cumprimenta o coronel José Augusto Coutinho, novo comandante-geral da PM



O estado de São Paulo registrou, entre janeiro e abril deste ano, o menor número de homicídios e latrocínios desde o início da série histórica, em 2001. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Os latrocínios — roubos seguidos de morte — caíram 15% no quadrimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 51 casos em 2025, contra 60 em 2024. A maior redução ocorreu no interior paulista, que registrou 21 ocorrências. Apenas no mês de abril, foram contabilizados 13 latrocínios em todo o estado, um a menos que no mesmo mês do ano anterior.

Os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, também apresentaram queda. Entre janeiro e abril, foram registrados 839 casos — o menor número para esse período desde 2001. Só em abril, foram 197 homicídios. No interior do estado, a redução nos homicídios foi de 12,3% no quadrimestre. O número caiu de 552 casos em 2024 para 484 neste ano, segundo a Polícia Civil.